Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Elis Freire
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:19
A modelo Marcela Tomaszewski usou as redes sociais nesta segunda-feira (24, para fazer um desabafo sobre as agressões que sofreu do ex namorado Dado Dolabella e dar uma alerta para todas as mulheres. Visivelmente abalada, Marcela pediu desculpas por ter mentido sobre a violência que foi vítima, alegando que estava tentando proteger o ator.
Após denúncia de Marcela, a Justiça concedeu, com base na Lei Maria da Penha, medidas protetivas contra o ator Dado Dolabella. O ator deve manter distância mínima de 250 metros da Miss Gramado e também está proibido de qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, mensagens, redes sociais ou mesmo contato indireto por terceiros.
“Nenhum término de relacionamento é fácil, um término do jeito que foi o meu com tantas camadas e um público assistindo eu deixando claro que não havia acontecido agressão alguma, quando, sim, houve, o mínimo que posso fazer depois disso tudo é esse vídeo, sem roteiro, sem ensaio, sem meu advogado”, explicou Marcela na legenda do vídeo.
Ela garantiu que a vergonha incialmente era muito forte, mas que ela se empoderou para denunciar o famoso. “Porque essa é a verdade: eu tive vergonha, medo e pena de uma pessoa, e quando eu não aguentei mais a pressão e decidi não continuar com as mentiras e não aceitar mais o que estava acontecendo, a mesma esperou eu sair do país para fazer tudo que fez”, escreveu.
“Mas hoje sei que tenho que me proteger primeiro antes de querer proteger alguém. Então, sim, denuncie e não se sinta menos mulher por isso. Não é sua culpa, nunca vai ser. Ligue 180 e não espere sentir na pele para saber que isso não é amor nem carinho”, completou.
No vídeo em que gravou, Marcela detalhou que, mesmo conhecendo o histórico de violência de Dado, acreditou que ele pudesse ter mudado. "Meu erro foi acreditar que as pessoas mudam. Eu peço desculpas a todos que sabiam que eu estava mentindo para proteger alguém", se desculpou.
Por fim, ela deixou uma alerta para que as mulheres se conscientizem sobre todas as formas de agressão. "Tenham conhecimento do que é uma agressão física, psicológica e, na primeira vez que seu parceiro fizer isso, saia disso. A pessoa não vai mudar. Eu estava em um relacionamento narcisista, eu errei e agora eu estou colhendo. [...] Não deixe chegar em uma situação que você tenha que sentir na pele para ir denunciar", afirmou.