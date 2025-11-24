Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Modelo explicou que estava tentando proteger o ex namorado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:19

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

A modelo Marcela Tomaszewski usou as redes sociais nesta segunda-feira (24, para fazer um desabafo sobre as agressões que sofreu do ex namorado Dado Dolabella e dar uma alerta para todas as mulheres. Visivelmente abalada, Marcela pediu desculpas por ter mentido sobre a violência que foi vítima, alegando que estava tentando proteger o ator. 

Após denúncia de Marcela, a Justiça concedeu, com base na Lei Maria da Penha, medidas protetivas contra o ator Dado Dolabella. O ator deve manter distância mínima de 250 metros da Miss Gramado e também está proibido de qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, mensagens, redes sociais ou mesmo contato indireto por terceiros.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

LEIA MAIS 

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski recebe convite para participar de reality show; saiba detalhes

Dado Dolabella se pronuncia após ex conseguir medida protetiva e afirma: 'Inexiste fundamento jurídico que autorize a prisão'

Marcela Tomaszewski desabafa após medidas protetivas contra Dado Dolabella: 'Aliviada e respirando com leveza'

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski obtém medidas protetivas contra o ator

Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'

“Nenhum término de relacionamento é fácil, um término do jeito que foi o meu com tantas camadas e um público assistindo eu deixando claro que não havia acontecido agressão alguma, quando, sim, houve, o mínimo que posso fazer depois disso tudo é esse vídeo, sem roteiro, sem ensaio, sem meu advogado”, explicou Marcela na legenda do vídeo. 

Ela garantiu que a vergonha incialmente era muito forte, mas que ela se empoderou para denunciar o famoso. “Porque essa é a verdade: eu tive vergonha, medo e pena de uma pessoa, e quando eu não aguentei mais a pressão e decidi não continuar com as mentiras e não aceitar mais o que estava acontecendo, a mesma esperou eu sair do país para fazer tudo que fez”, escreveu. 

“Mas hoje sei que tenho que me proteger primeiro antes de querer proteger alguém. Então, sim, denuncie e não se sinta menos mulher por isso. Não é sua culpa, nunca vai ser. Ligue 180 e não espere sentir na pele para saber que isso não é amor nem carinho”, completou. 

Vídeo difícil

No vídeo em que gravou, Marcela detalhou que, mesmo conhecendo o histórico de violência de Dado, acreditou que ele pudesse ter mudado. "Meu erro foi acreditar que as pessoas mudam. Eu peço desculpas a todos que sabiam que eu estava mentindo para proteger alguém", se desculpou. 

Por fim, ela deixou uma alerta para que as mulheres se conscientizem sobre todas as formas de agressão. "Tenham conhecimento do que é uma agressão física, psicológica e, na primeira vez que seu parceiro fizer isso, saia disso. A pessoa não vai mudar. Eu estava em um relacionamento narcisista, eu errei e agora eu estou colhendo. [...] Não deixe chegar em uma situação que você tenha que sentir na pele para ir denunciar", afirmou. 

Leia mais

Imagem - Larissa Manoela abre o jogo sobre relação com os pais: ‘Não tem nenhum contato’

Larissa Manoela abre o jogo sobre relação com os pais: ‘Não tem nenhum contato’

Imagem - 'Cadê samba? Não tem!': Paolla reage a comentário em show com samba no pé

'Cadê samba? Não tem!': Paolla reage a comentário em show com samba no pé

Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Tags:

Dado Dolabella Marcela Tomaszewki

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli surgem em viagem romântica na Bahia

Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli surgem em viagem romântica na Bahia
Imagem - Princesa de Gales pede "empatia e apoio" para pessoas viciadas

Princesa de Gales pede "empatia e apoio" para pessoas viciadas

MAIS LIDAS

Imagem - Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'
01

Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
02

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
04

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato