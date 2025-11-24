VÍDEO

Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Modelo explicou que estava tentando proteger o ex namorado

Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:19

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

A modelo Marcela Tomaszewski usou as redes sociais nesta segunda-feira (24, para fazer um desabafo sobre as agressões que sofreu do ex namorado Dado Dolabella e dar uma alerta para todas as mulheres. Visivelmente abalada, Marcela pediu desculpas por ter mentido sobre a violência que foi vítima, alegando que estava tentando proteger o ator.

Após denúncia de Marcela, a Justiça concedeu, com base na Lei Maria da Penha, medidas protetivas contra o ator Dado Dolabella. O ator deve manter distância mínima de 250 metros da Miss Gramado e também está proibido de qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, mensagens, redes sociais ou mesmo contato indireto por terceiros.

“Nenhum término de relacionamento é fácil, um término do jeito que foi o meu com tantas camadas e um público assistindo eu deixando claro que não havia acontecido agressão alguma, quando, sim, houve, o mínimo que posso fazer depois disso tudo é esse vídeo, sem roteiro, sem ensaio, sem meu advogado”, explicou Marcela na legenda do vídeo.

Ela garantiu que a vergonha incialmente era muito forte, mas que ela se empoderou para denunciar o famoso. “Porque essa é a verdade: eu tive vergonha, medo e pena de uma pessoa, e quando eu não aguentei mais a pressão e decidi não continuar com as mentiras e não aceitar mais o que estava acontecendo, a mesma esperou eu sair do país para fazer tudo que fez”, escreveu.

“Mas hoje sei que tenho que me proteger primeiro antes de querer proteger alguém. Então, sim, denuncie e não se sinta menos mulher por isso. Não é sua culpa, nunca vai ser. Ligue 180 e não espere sentir na pele para saber que isso não é amor nem carinho”, completou.

Vídeo difícil

No vídeo em que gravou, Marcela detalhou que, mesmo conhecendo o histórico de violência de Dado, acreditou que ele pudesse ter mudado. "Meu erro foi acreditar que as pessoas mudam. Eu peço desculpas a todos que sabiam que eu estava mentindo para proteger alguém", se desculpou.