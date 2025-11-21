Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski recebe convite para participar de reality show; saiba detalhes

Modelo e Miss pode surgir em um confinamento da TV aberta no ano que vem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:26

Marcela Tomaszewski
Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Instagram

Marcela Tomaszewski pode integrar o elenco de um reality show no próximo ano. A modelo, que obteve nesta semana medidas protetivas contra o ex-namorado Dado Dolabella, recebeu um convite para participar de um confinamento na TV aberta. Segundo o Portal LeoDias, a Miss Gramado manteve sigilo sobre qual seria a atração e até mesmo a emissora, mas tudo indica que o projeto seja na Record.

Uma das possibilidades é o "Casa do Patrão", novo reality show criado por Boninho. O programa, o segundo projeto do diretor após sua saída da Globo, está previsto para ir ao ar entre abril e julho de 2026. Por outro lado, recentemente, o próprio Boninho disse que a busca é por participantes anônimos e sem influência nas redes sociais.

Marcela Tomaszewski

Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewskil por Reprodução
Marcela Tomaszewskil por Reprodução
Marcela Tomaszewskil por Reprodução
1 de 16
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram

"Sem ex, sem celebridades. Reality raiz. Pessoas reais, gente como você. Inscrições em breve, já grava seu vídeo", disse uma chamada publicada pelo profissional em suas redes sociais. "Se quiser participar, já vai preparando seu vídeo. Conta por que devemos te escolher. E não se preocupe: quanto menos 'influencer', 'blogueirinho' e ativo nas redes, melhor", completou ele, na legenda.

Outras duas possibilidades para a participação de Marcela são "A Grande Conquista 3" e "A Fazenda 18", já confirmados na grade de programação da Record no ano que vem. Curiosamente, Dado Dolabella, ex-companheiro da Miss Gramado, foi vencedor da 1ª temporada de A Fazenda, em 2009, na mesma emissora.

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Leia mais

Imagem - Acabou! Justiça oficializa divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo

Acabou! Justiça oficializa divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo

Imagem - Daniela Mercury lança versão de luxo de Cirandaia com mais faixas inéditas

Daniela Mercury lança versão de luxo de Cirandaia com mais faixas inéditas

Imagem - Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Tags:

Tv Record Boninho Televisão Dado Dolabella Reality Show Reality A Fazenda Marcela Tomaszewski Marcela Tomaszewki

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sessão da Tarde exibe história de superação baseada em fatos reais nesta sexta-feira (21)

Sessão da Tarde exibe história de superação baseada em fatos reais nesta sexta-feira (21)
Imagem - Ticiane Pinheiro revela ter 'tentado muito' ter mais um filho com Cesar Tralli: 'Não veio'

Ticiane Pinheiro revela ter 'tentado muito' ter mais um filho com Cesar Tralli: 'Não veio'

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro
01

Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
02

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele
03

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
04

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha