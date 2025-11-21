TELEVISÃO

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski recebe convite para participar de reality show; saiba detalhes

Modelo e Miss pode surgir em um confinamento da TV aberta no ano que vem

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:26

Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Instagram

Marcela Tomaszewski pode integrar o elenco de um reality show no próximo ano. A modelo, que obteve nesta semana medidas protetivas contra o ex-namorado Dado Dolabella, recebeu um convite para participar de um confinamento na TV aberta. Segundo o Portal LeoDias, a Miss Gramado manteve sigilo sobre qual seria a atração e até mesmo a emissora, mas tudo indica que o projeto seja na Record.

Uma das possibilidades é o "Casa do Patrão", novo reality show criado por Boninho. O programa, o segundo projeto do diretor após sua saída da Globo, está previsto para ir ao ar entre abril e julho de 2026. Por outro lado, recentemente, o próprio Boninho disse que a busca é por participantes anônimos e sem influência nas redes sociais.

"Sem ex, sem celebridades. Reality raiz. Pessoas reais, gente como você. Inscrições em breve, já grava seu vídeo", disse uma chamada publicada pelo profissional em suas redes sociais. "Se quiser participar, já vai preparando seu vídeo. Conta por que devemos te escolher. E não se preocupe: quanto menos 'influencer', 'blogueirinho' e ativo nas redes, melhor", completou ele, na legenda.

Outras duas possibilidades para a participação de Marcela são "A Grande Conquista 3" e "A Fazenda 18", já confirmados na grade de programação da Record no ano que vem. Curiosamente, Dado Dolabella, ex-companheiro da Miss Gramado, foi vencedor da 1ª temporada de A Fazenda, em 2009, na mesma emissora.