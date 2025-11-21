'É A BAHIA'

Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Cantor mergulha na cultura de matriz africana em Salvador e fãs celebram aproximação com a Bahia

Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:49

Shawn Mendes acompanha Ivete em terreiro de Salvador Crédito: Reprodução

Shawn Mendes segue firme na missão de conquistar o título de “brasileiro honorário” e, desta vez, protagonizou uma das cenas mais comentadas da semana. O cantor canadense foi flagrado em um terreiro ao lado de Ivete Sangalo, em Salvador, durante uma visita reservada na quinta-feira (20). Ambos aparecem vestidos de branco na imagem que tomou conta das redes sociais, em um ambiente típico das casas de matriz africana.

A presença do artista no espaço sagrado movimentou a web imediatamente. Fãs celebraram o gesto como um mergulho profundo na cultura baiana, enquanto outros se divertiram com o apelido que virou febre no X: “Shawngalo”. Teve até quem declarasse Ivete como “mãe oficial do canadense” após mais um registro lado a lado.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, Shawn acompanhou Ivete em uma visita discreta e demonstrou interesse genuíno nas tradições afro-baianas. A cantora, que o recebeu em sua casa na cidade, tem sido uma espécie de guia cultural do artista durante sua passagem pelo estado.

A visita ao terreiro veio um dia depois de os dois serem vistos passeando pela Gamboa, na orla da Baía de Todos-os-Santos, onde Shawn atraiu uma multidão de curiosos e registrou tudo como um turista entusiasmado. Desde que chegou ao Brasil no início do mês, ele tem circulado pelo país com a liberdade de quem abraçou de vez o estilo de vida tropical.