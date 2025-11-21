Acesse sua conta
Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Cantor mergulha na cultura de matriz africana em Salvador e fãs celebram aproximação com a Bahia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:49

Shawn Mendes acompanha Ivete em terreiro de Salvador Crédito: Reprodução

Shawn Mendes segue firme na missão de conquistar o título de “brasileiro honorário” e, desta vez, protagonizou uma das cenas mais comentadas da semana. O cantor canadense foi flagrado em um terreiro ao lado de Ivete Sangalo, em Salvador, durante uma visita reservada na quinta-feira (20). Ambos aparecem vestidos de branco na imagem que tomou conta das redes sociais, em um ambiente típico das casas de matriz africana.

A presença do artista no espaço sagrado movimentou a web imediatamente. Fãs celebraram o gesto como um mergulho profundo na cultura baiana, enquanto outros se divertiram com o apelido que virou febre no X: “Shawngalo”. Teve até quem declarasse Ivete como “mãe oficial do canadense” após mais um registro lado a lado.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, Shawn acompanhou Ivete em uma visita discreta e demonstrou interesse genuíno nas tradições afro-baianas. A cantora, que o recebeu em sua casa na cidade, tem sido uma espécie de guia cultural do artista durante sua passagem pelo estado.

Shawn Mendes retornou à Salvador
Shawn Mendes passou por diversos locais da capital baiana
Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador por Reprodução
Ivete Sangalo e Shawn Mendes no Pelourinho
Shawn Mendes retornou à Salvador por Reprodução

A visita ao terreiro veio um dia depois de os dois serem vistos passeando pela Gamboa, na orla da Baía de Todos-os-Santos, onde Shawn atraiu uma multidão de curiosos e registrou tudo como um turista entusiasmado. Desde que chegou ao Brasil no início do mês, ele tem circulado pelo país com a liberdade de quem abraçou de vez o estilo de vida tropical.

O encontro também reacendeu o burburinho sobre a relação próxima entre Shawn e Bruna Marquezine, após novas aparições juntos em eventos recentes. No “Domingão com Huck”, Ivete entrou na brincadeira e deixou no ar a frase que incendiou ainda mais os rumores: “É minha filha, eu cuido do meu genro.”

Cultura Salvador Ivete Sangalo Terreiros Shawn Mendes

