Influenciador cria mentira envolvendo Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes: 'Desculpa, por favor'

Brino fez selfie com cantor antes de show de Dua Lipa em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:44

Shawn Mendes e o influenciador Brino
Shawn Mendes e o influenciador Brino Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Brino criou uma mentira com o nome de Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes. E deu certo! Em uma live, o tiktoker admitiu que inventou ser um parente da cantora baiana para se aproximar do artista durante o show de Dua Lipa em São Paulo. Vale lembrar que o canadense foi acolhido por Veveta durante sua longa passagem pelo Brasil - e chegou até a lavar louça na casa da famosa em Salvador.

"Nós fomos antes no camarim, e aí, quando chegamos na porta do camarim da Dua Lipa, nós demos um ‘toc toc’ e abriu o Shawn Mendes. Normal, mais um dia comum", iniciou Brino.

Shawn Mendes no Candyall Guetho Square
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos
Shawn Mendes fez foto com fãs
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes visita sul da Bahia por Redes sociais
"Shawn abriu a porta pra nós dando uma risadinha. Ele estava (fumando). Pensei: ‘Como eu me aproximo dele sem ser uma pessoa chata? Como faço pra ele gostar de mim em vez de não gostar? Chego com outra droga? Será que ofereço: olha essa aqui, você gosta? Não sei, não vou falar isso'", continuou.

Ele então lembrou que Shawn havia passado alguns dias com Veveta e resolveu usar isso a seu favor. "A Ivete é muito querida, todo mundo gosta muito dela, ninguém odeia a Ivete Sangalo. Ela é a brasileira, todo mundo ama ela. Minha família inteira, eu. Eu queria... Desculpa, por favor, Ivete Sangalo. Me perdoa, tá?", pediu.

Em seguida, ele deu detalhes sobre o plano inusitado. "Cheguei no pessoal e falei: ‘Gente, como fala tia em inglês?’. Aí o pessoal [respondeu]: ‘Auntie’. Aí fui pra um canto, sozinho, com uma garrafa de água e um sonho. Falei: ‘Oi, Shawn, como você está?’. E ele: ‘E aí, cara. Bem e você?’. Aí eu [disse]: ‘A Ivete é minha tia'".

Segundo Brino, Shawn ficou surpreso e contou a informação para o assessor. "Apertei a mão dele, começamos a rir e eu: ‘Car*lho, obrigado, Ivete Sangalo. Meu Deus do céu, poeira!’. Fiquei agradecendo a Deus, à música, tudo. Aí eu: ‘Vamos tirar uma foto pra mandar pra ela?’. E ele: ‘Vamos’. Aí tiramos uma foto, [ele] com sorrisão, e eu fui embora".

Shawn Mendes retornou à Salvador
Shawn Mendes passou por diversos locais da capital baiana
Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies em Salvador
Ivete Sangalo e Shawn Mendes no Pelourinho
