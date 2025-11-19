E DEU CERTO

Influenciador cria mentira envolvendo Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes: 'Desculpa, por favor'

Brino fez selfie com cantor antes de show de Dua Lipa em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:44

Shawn Mendes e o influenciador Brino Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Brino criou uma mentira com o nome de Ivete Sangalo para conseguir tietar Shawn Mendes. E deu certo! Em uma live, o tiktoker admitiu que inventou ser um parente da cantora baiana para se aproximar do artista durante o show de Dua Lipa em São Paulo. Vale lembrar que o canadense foi acolhido por Veveta durante sua longa passagem pelo Brasil - e chegou até a lavar louça na casa da famosa em Salvador.

"Nós fomos antes no camarim, e aí, quando chegamos na porta do camarim da Dua Lipa, nós demos um ‘toc toc’ e abriu o Shawn Mendes. Normal, mais um dia comum", iniciou Brino.

Shawn Mendes em Salvador 1 de 14

"Shawn abriu a porta pra nós dando uma risadinha. Ele estava (fumando). Pensei: ‘Como eu me aproximo dele sem ser uma pessoa chata? Como faço pra ele gostar de mim em vez de não gostar? Chego com outra droga? Será que ofereço: olha essa aqui, você gosta? Não sei, não vou falar isso'", continuou.

Ele então lembrou que Shawn havia passado alguns dias com Veveta e resolveu usar isso a seu favor. "A Ivete é muito querida, todo mundo gosta muito dela, ninguém odeia a Ivete Sangalo. Ela é a brasileira, todo mundo ama ela. Minha família inteira, eu. Eu queria... Desculpa, por favor, Ivete Sangalo. Me perdoa, tá?", pediu.

Em seguida, ele deu detalhes sobre o plano inusitado. "Cheguei no pessoal e falei: ‘Gente, como fala tia em inglês?’. Aí o pessoal [respondeu]: ‘Auntie’. Aí fui pra um canto, sozinho, com uma garrafa de água e um sonho. Falei: ‘Oi, Shawn, como você está?’. E ele: ‘E aí, cara. Bem e você?’. Aí eu [disse]: ‘A Ivete é minha tia'".

Segundo Brino, Shawn ficou surpreso e contou a informação para o assessor. "Apertei a mão dele, começamos a rir e eu: ‘Car*lho, obrigado, Ivete Sangalo. Meu Deus do céu, poeira!’. Fiquei agradecendo a Deus, à música, tudo. Aí eu: ‘Vamos tirar uma foto pra mandar pra ela?’. E ele: ‘Vamos’. Aí tiramos uma foto, [ele] com sorrisão, e eu fui embora".