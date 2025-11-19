VIOLÊNCIA

Vanessa da Mata revela abusos e assédios que sofreu: 'Eu fui assaltada onze vezes e, em duas, sofri tentativa de estupro'

Cantora disse que episódios se repetiram ao longo de toda a vida: 'Eu me lembro, no berço, de um cara mexendo comigo'

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:27

Vanessa da Mata no podcast Desculpincomodar Crédito: Reprodução

A cantora Vanessa da Mata revelou uma série de abusos e assédios que sofreu. Em um desabafo durante participação no podcast Desculpincomodar, do DJ Zé Pedro, a artista relatou sempre ter sido vítima de episódios de violência de gênero, que começaram quando ainda era pequena e se repetiram ao longo da vida.

"Eu me lembro, no berço, de um cara mexendo comigo, fazendo coisas que eu não gostava. Lembro da angústia que era. Até hoje, eu tenho claustrofobia de situações que eu me sinto presa", contou.

"Eu lembro de entrar em um ônibus do basquete onde eu jogava e era mão na minha bunda, porque tenho uma bunda grande. A vida inteira eu escondi, mas era muito difícil", declarou. "Era sair no soco porque eu entrava na água e vinha um cara na praia com a mão na minha bunda", acrescentou a cantora.

"Eu fui assaltada dez vezes, onze vezes, e em duas eu sofri tentativa de estupro. Você tem que aprender a dizer não em situações onde você já é a vítima", continuou.

Aos 49 anos, Vanessa disse que ainda sente que precisa lutar, seja por ela mesma ou por outras mulheres. "É o tempo todo. Você está no Brasil e vê acontecer. Quando é comigo, eu fico estatelada, mas quando é com outra, eu reajo", falou a artista, que também comentou sobre um episódio em que salvou uma mulher de um estupro.

"Eu sou muito forte, geralmente mais do que os meninos. Estava em um carro e vi um menino de moto em cima de uma menina. Abri a porta, meti a mão e falei: 'está precisando de ajuda?' É mais forte do que eu, não posso ser uma espectadora de situações horrorosas", relembrou.

A artista também falou sobre ter sido vítima de golpes no início da carreira. "Meu empresário atual, apesar de ter provado várias vezes que é um cara honesto, eu tenho sempre uma pessoa que olha os empresários. Essa pessoa verifica o empresário. Eu já fui roubada. Quem não foi? Em algum momento, essa capacidade que você precisa para criar, te tira do financeiro. E esse não é o meu talento, então eu tenho quem faça isso por mim".