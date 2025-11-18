DESABAFO

Botox dá errado e Maíra Cardi fica com rosto torto: ‘Eu tô com a cara endemoniada’

Influenciadora disse que chegou a procurar especialista que realizou o procedimento estético

Maíra Cardi fez desabafo nas redes sociais Crédito: Reprodução | TikTok

A influenciadora Maíra Cardi chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (18) após mostrar o resultado de um procedimento estético que não deu certo. Uma aplicação de botox não teve o resultado esperado e a deixou com a expressão visivelmente assimétrica.

"Saca minha sobrancelha. Olha que coisa ridícula. Fazia um ano e meio que eu não fazia botox, porque não podia, já que emendei uma gravidez na outra", contou. A esposa do empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, afirmou que entrou em contato com a profissional responsável para reclamar do efeito. "Ficou assimétrico. Um lado pegou e o outro não. Tá levando só essa sobrancelha. Olha que palhaçada, que ridícula que eu tô", lamentou.

A influenciadora também disse estar preocupada porque tem um casamento nos próximos dias. “Pior que eu tenho um casamento sábado, que eu vou ser madrinha. Olha isso, gente. Eu tô com a cara endemoniada. Como é que eu vou a um casamento? A mulher tem que vir aqui arrumar isso aqui, tem condição. A gente fez um negócio pra ficar bonito e ficou feio. E agora? Olha isso. Parece um meme”, desabafou.