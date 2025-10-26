Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro

Influenciadora confirmou nas redes sociais a chegada da bebê

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 12:37

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi anunciou, na manhã deste domingo (26), a chegada de Eloáh, sua primeira filha com Thiago Nigro, o Primo Rico. A influenciadora mostrou, no último sábado (25), que estava na maternidade para o nascimento da bebê. Ela ainda não divulgou fotos ou vídeos da caçula.

O vídeo do anúncio foi gravado previamente por Maíra, antes do parto. "Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir. Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir. Estou mostrando pra vocês meu dia anterior", declarou a influenciadora na postagem, feita no TikTok.

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram
1 de 16
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução/Instagram

A ex-BBB começou a publicação mostrando o quarto de Eloáh, que ainda não está pronto. Segundo Maíra, o cômodo será "transformado" por profissionais até a próxima terça-feira (28). "Vão entrar aqui para fazer um milagre. Qual é o milagre? Vão entrar aqui de segunda para terça para transformar em um quarto de criança".

O vídeo tem pouco mais de 13 minutos de duração. Na sequência, Maíra aparece montando a mala da maternidade com a ajuda do marido. Ela mostrou alguns dos itens escolhidos, como mamadeiras, opções de fórmulas e roupinhas. "Ai, gente! Eu não lembro como que faz, confesso que eu estou com preguiça. Eu tô cansada mesmo, real e oficial".

A ex-BBB também levou chupetas e deixou claro que não vê problema em deixar Eloáh usar: "Ela vai pegar em nome de Jesus! Ruim é o bebê chorar a gente não poder dar a chupetinha".

Maíra também falou sobre a filha Sophia, de 6 anos, fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar. A influenciadora levou uma coroa e explicou que ela seria usada para coroar a menina como irmã mais velha. "Vai ter um momento bem bonito lá [na maternidade]". A influenciadora também é mãe de Lucas, de 24 anos, do relacionamento com Nelson Rangel

@cardinigro Nascimento da ELOÁH! #MairaCardi #ThiagoNigro #Eloáh #Nascimento #Maternidade ♬ original sound - Cardi Nigro

Leia mais

Imagem - Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

Imagem - Nascem os filhos gêmeos da ex-BBB Paulinha Leitte; um dos bebês está na semi-intensiva

Nascem os filhos gêmeos da ex-BBB Paulinha Leitte; um dos bebês está na semi-intensiva

Imagem - Yuri Lima indica desejo de reatar com IZA: 'Existe amor verdadeiro'

Yuri Lima indica desejo de reatar com IZA: 'Existe amor verdadeiro'

Tags:

Bebês Bebê Quartos de Bebê Famosos Maíra Cardi Nascimento Ex-bbb

Mais recentes

Imagem - Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas
Imagem - Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador

Casamento de Pedro Tourinho e Kevin David reúne famosos em Salvador
Imagem - Descubra quais são os 5 signos que vivem um horóscopo melhor que os demais neste domingo (26 de outubro)

Descubra quais são os 5 signos que vivem um horóscopo melhor que os demais neste domingo (26 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada