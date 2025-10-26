BEM-VINDA!

Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro

Influenciadora confirmou nas redes sociais a chegada da bebê

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 12:37

Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi anunciou, na manhã deste domingo (26), a chegada de Eloáh, sua primeira filha com Thiago Nigro, o Primo Rico. A influenciadora mostrou, no último sábado (25), que estava na maternidade para o nascimento da bebê. Ela ainda não divulgou fotos ou vídeos da caçula.

O vídeo do anúncio foi gravado previamente por Maíra, antes do parto. "Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir. Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir. Estou mostrando pra vocês meu dia anterior", declarou a influenciadora na postagem, feita no TikTok.

Maíra Cardi e Thiago Nigro 1 de 16

A ex-BBB começou a publicação mostrando o quarto de Eloáh, que ainda não está pronto. Segundo Maíra, o cômodo será "transformado" por profissionais até a próxima terça-feira (28). "Vão entrar aqui para fazer um milagre. Qual é o milagre? Vão entrar aqui de segunda para terça para transformar em um quarto de criança".

O vídeo tem pouco mais de 13 minutos de duração. Na sequência, Maíra aparece montando a mala da maternidade com a ajuda do marido. Ela mostrou alguns dos itens escolhidos, como mamadeiras, opções de fórmulas e roupinhas. "Ai, gente! Eu não lembro como que faz, confesso que eu estou com preguiça. Eu tô cansada mesmo, real e oficial".

A ex-BBB também levou chupetas e deixou claro que não vê problema em deixar Eloáh usar: "Ela vai pegar em nome de Jesus! Ruim é o bebê chorar a gente não poder dar a chupetinha".