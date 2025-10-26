Nascem os filhos gêmeos da ex-BBB Paulinha Leitte; um dos bebês está na semi-intensiva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 10:06
A ex-BBB Paulinha Leite anunciou a chegada dos filhos gêmeos, Ethan e Luz. Um comunicado publicado nas redes sociais da influenciadora informou que os bebês, fruto do casamento com o norte-americano Dakota Ballard, nasceram no último sábado (25). A nota também afirma que um dos recém-nascidos, Ethan, precisou ser encaminhado para a unidade semi-intensiva para observação.
"Pessoal, assim que possível, a Paulinha aparecerá por aqui. Ela tinha toda uma programação de postar fotinha deles hoje para vocês, mas esses planos precisaram ser modificados. Sabemos que todos que acompanham, estavam orando, torcendo e esperando por uma notícia", diz o comunicado.
"E aqui estamos: chegou no quarto ainda pouco, com a Luz. Ethan precisou ir para a semi-intensiva para observação, mas seu quadro é estável e com fé em Deus, logo voltará para perto da mãezinha. Nesse momento o papai está do ladinho dele. Quem puder, por favor, orem pela recuperação completa do Ethan. A família agradece a todos de coração", completa a nota.
O casal anunciou a gestação em maio, por meio de um post conjunto nas redes sociais. Alguns dias depois, durante o chá revelação, Paulinha contou que estava esperando um casal de gêmeos. "Nosso amor agora se multiplica em dose dupla". Ela revelou que torceu para vir dois bebês de uma vez após realizar a Fertilização in Vitro (FIV).
"Não sou uma pessoa muito corajosa para engravidar mais de uma vez, e pelo processo todo que passei... Sofri tanto que desejei gêmeos, tanto que, juntamente com o meu médico, a gente decidiu colocar dois", afirmou a ex-BBB em junho, ao gshow. "Já tinha tido algumas tentativas de FIV e não tinha dado certo. Nessa, decidi colocar dois embriões, só não sabia o sexo", seguiu.
Nos últimos dias de gravidez, quando já estava com 36 semanas de gestação, Paulinha precisou ficar internada para observação médica. Ela explicou que a decisão foi tomada após uma alteração nos exames. "A minha obstetra me pediu para ficar internada porque deu alteração no doppler [exame obstétrico de ultrassom] de um dos bebês, do Ethan, e preciso ficar de observação", falou, também ao gshow.