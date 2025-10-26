FAMOSOS

Nascem os filhos gêmeos da ex-BBB Paulinha Leitte; um dos bebês está na semi-intensiva

Influenciadora pediu orações aos seguidores pela recuperação completa de Ethan

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 10:06

Paulinha Leitte Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Paulinha Leite anunciou a chegada dos filhos gêmeos, Ethan e Luz. Um comunicado publicado nas redes sociais da influenciadora informou que os bebês, fruto do casamento com o norte-americano Dakota Ballard, nasceram no último sábado (25). A nota também afirma que um dos recém-nascidos, Ethan, precisou ser encaminhado para a unidade semi-intensiva para observação.

"Pessoal, assim que possível, a Paulinha aparecerá por aqui. Ela tinha toda uma programação de postar fotinha deles hoje para vocês, mas esses planos precisaram ser modificados. Sabemos que todos que acompanham, estavam orando, torcendo e esperando por uma notícia", diz o comunicado.

"E aqui estamos: chegou no quarto ainda pouco, com a Luz. Ethan precisou ir para a semi-intensiva para observação, mas seu quadro é estável e com fé em Deus, logo voltará para perto da mãezinha. Nesse momento o papai está do ladinho dele. Quem puder, por favor, orem pela recuperação completa do Ethan. A família agradece a todos de coração", completa a nota.

O casal anunciou a gestação em maio, por meio de um post conjunto nas redes sociais. Alguns dias depois, durante o chá revelação, Paulinha contou que estava esperando um casal de gêmeos. "Nosso amor agora se multiplica em dose dupla". Ela revelou que torceu para vir dois bebês de uma vez após realizar a Fertilização in Vitro (FIV).

"Não sou uma pessoa muito corajosa para engravidar mais de uma vez, e pelo processo todo que passei... Sofri tanto que desejei gêmeos, tanto que, juntamente com o meu médico, a gente decidiu colocar dois", afirmou a ex-BBB em junho, ao gshow. "Já tinha tido algumas tentativas de FIV e não tinha dado certo. Nessa, decidi colocar dois embriões, só não sabia o sexo", seguiu.