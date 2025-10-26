Acesse sua conta
Homem que morreu por 7 segundos revela o que viu do outro lado: 'Me ofereceram duas opções'

Neurocientista disse que sentiu 'uma paz absoluta'; veja o relato

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08:50

Experiência de quase morte (EQM)
Experiência de quase morte (EQM) Crédito: Shutterstock/Reprodução

As experiências de quase morte (EQM) sempre despertam fascínio e mistério, tanto na ciência quanto entre pessoas que tentam compreender o que acontece no limite entre a vida e a morte. Um neurocientista espanhol relatou ter vivido um episódio intenso após sofrer uma hemorragia interna grave que o deixou clinicamente morto por sete segundos.

Pesquisador do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), na Espanha, Álex Gómez Marín contou que viveu uma experiência que "mudou completamente" sua visão sobre a consciência e o sentido da existência. Durante o breve período, ele teve a sensação de estar "em um poço banhado por uma luz dourada" e de encontrar três figuras que lhe ofereceram a escolha entre voltar à vida ou permanecer morto.

"Tudo aconteceu em sete segundos", contou o doutor em física teórica e mestre em biofísica pela Universidade de Barcelona, durante entrevista ao programa espanhol La Rosa de los Vientos. "Eu estava em um túnel - ou melhor, em um poço - olhando para cima. Havia três figuras contra a luz, me esperando. Eu via as silhuetas e sabia exatamente quem eram. Não tinha dúvidas".

Álex Gómez Marín

Álex Gómez Marín por Reprodução
Álex Gómez Marín por Reprodução
Álex Gómez Marín por Reprodução
Álex Gómez Marín por Reprodução
Álex Gómez Marín por Reprodução
Álex Gómez Marín por Reprodução
Álex Gómez Marín por Reprodução
1 de 7
Álex Gómez Marín por Reprodução

Segundo o pesquisador, a luz era "amarela e muito forte". Ele descreveu as figuras como "guias espirituais" e afirmou: "Me ofereceram duas opções: voltar ao meu corpo ou ir embora de vez. Eu agradeci e disse que ainda não. Pensei nas minhas filhas pequenas e pedi para voltar".

Para Marín, o que viveu não se assemelha a um sonho ou alucinação. "Foi algo mais real do que a própria realidade", garantiu. "Não senti medo nem dor, apenas uma serenidade profunda. Lá, não é preciso pensar, você simplesmente sabe. Eu sabia que tudo estava bem".

O episódio está descrito em seu livro "La ciencia del último umbral" ("A ciência do último limiar", em tradução livre), em que o pesquisador reflete sobre o mistério da consciência e o que pode existir além do corpo físico. Embora afirme não ser religioso, ele reconhece que a experiência transformou sua percepção sobre o sagrado.

"Durante muito tempo o materialismo nos disse que só existe a matéria. Mas o amor, a dor e a consciência também são reais, mesmo que não possam ser medidos", disse.

Marín acredita que a vivência o libertou do medo da morte. "Acho que morrer é algo muito bonito. Temos muito medo, mas quem esteve lá e voltou sabe que é uma experiência bela. E, enquanto isso, é importante lembrar que também há vida antes da morte".

