USUÁRIOS REVOLTADOS

Netflix barra filmes para quem assina o plano com anúncios; confira títulos

Plataforma de streaming mudou as regras de acesso ao conteúdos

Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:46

Netflix Crédito: Reprodução | Netflix

Os usuários do plano mais em conta da Netflix, o "Padrão com Anúncios", se depararam com uma barreira ao abrir a plataforma de streaming mais famosa do mundo nesta quarta-feira (16). Diversos títulos não podem mais ser acessados por estes assinantes; ao clicá-los um aviso é exibido: "Mude o plano para assistir". Entre os filmes e séries limitados estão "House of Cards", "Anaconda", "Whiplash", "Kong Fu Panda" e "Venom: A Última Dança".

A mudança causou revolta nas redes sociais já que agora para acessar todo o conteúdo da plataforma será necessário assinar o chamado "Plano Padrão", que custa R$44,90 (Full HD), acrescentando mais de R$24,90 ao valor do plano com propagandas (R$20,90). Os valores das assinaturas chegam à R$ 59,90/mês (Premium 4K).

