DISPUTA ACIRRADA

Paramount tenta atravessar acordo entre Netflix e Warner com 'oferta hostil'

Proposta supera lance da Netflix e aumenta pressão sobre reguladores em meio a críticas ao processo de venda

Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:37

Netflix Crédito: Shutterstock

A corrida pela Warner Bros. Discovery ganhou intensidade nesta segunda-feira (8), após a Paramount Skydance apresentar uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões para assumir o controle da gigante do entretenimento. O movimento ocorre poucos dias depois de a Netflix ter surpreendido o mercado ao anunciar uma proposta superior a US$ 70 bilhões pela companhia.

Diferentemente de uma negociação convencional, a oferta hostil acontece quando a empresa interessada tenta adquirir o alvo sem o aval da diretoria. Em vez do diálogo com os executivos, a investida é direcionada aos acionistas, que recebem uma proposta financeiramente vantajosa na tentativa de viabilizar a tomada de controle.

A ofensiva da Paramount eleva a temperatura de um processo que já movimentava Hollywood, setores reguladores e até o presidente dos Estados Unidos desde que o interesse da Netflix se tornou público. Também representa o ápice de uma série de tentativas frustradas da Paramount para adquirir a Warner ao longo dos últimos meses.

Veja imagens das sedes de empresas envolvidas na negociação 1 de 9

Na proposta divulgada nesta segunda, a Paramount ofereceu US$ 30 por ação — acima do valor próximo de US$ 28 oferecido pela Netflix. Considerando a dívida da Warner, o negócio totaliza cerca de US$ 82,7 bilhões, mas chega aos US$ 108,4 bilhões quando somado ao valor proposto diretamente aos acionistas.

Mesmo diante de um pacote robusto, o caminho tende a ser turbulento. A transação deverá passar por uma análise rigorosa das autoridades antitruste, responsáveis por avaliar riscos à concorrência em um mercado já altamente concentrado.