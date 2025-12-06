Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlos Burle cai em onda gigante, quase se afoga e é resgatado por surfista brasileiro; veja

Veterano do surf brasileiro ficou preso nas águas por três ondas gigantes seguidas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:04

Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal
Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal Crédito: Reprodução

O brasileiro veterano Carlos Burle, 58, bicampeão mundial de big surf, enfrentou um dos piores momentos da sua carreira na última quarta-feira (4), quando não conseguiu sair de um tubo no mar de Nazaré, em Portugal, com ondas acima de 20 metros. Ele ficou preso nas águas por três ondas seguidas e precisou ser salvo por uma equipe de resgate, com participação do também brasileiro Lucas Chumbo. 

Lucas Chumbo, surfista de ondas grandes que compunha o grupo da retaguarda, dirigiu-se rapidamente com o jet-ski até Burle, quando percebeu que o colega estava em apuros. Com a força das ondas seguintes, ele teve seu veículo virado e precisou pular no mar para encontrar o veterano. Chumbo colocou a cabeça de Burle para fora da água e acionou o colete salva-vidas. Medidas que garantiram o sucesso do resgate delicado. 

Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal

Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal por Reprodução/Redes sociais
Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal por Reprodução/Redes sociais
Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal por Reprodução/Redes sociais
Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal por Reprodução/Redes sociais
Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal por Reprodução
1 de 5
Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal por Reprodução/Redes sociais

"O Chumbo tentou resgatar, mas percebeu que não daria tempo. Ele abandonou o jet, pulou na água e segurou o Burle. Foi nesse momento que fui acionado. Desci para o canto da pedra e, graças a Deus, consegui localizar os dois, muito por causa do jet, que estava virado. Segui na direção dele e encontrei os caras. A cena era tensa", contou Willyam Santana, que também atua como resgatista, ao jornal O GLOBO. 

O perfil oficial de Carlos Burle publicou vídeos do resgate e confirmou que o surfista veterano passa bem. "Burle voltou a enfrentar as grandes ondas de Nazaré hoje [quarta-feira, 4]. Ele pegou uma grande bomba e foi alcançado pela água com toda a velocidade e força. Graças a Deu, Lucas Chumbo estava presente e o Burle foi resgatado imediatamente, recebeu atendimento da equipe no local e já está bem, em observação e se recuperando", escreveu. 

Leia mais

Imagem - Fundação em homenagem a Márcio Freire, lenda baiana do surf mundial, será lançada em Salvador

Fundação em homenagem a Márcio Freire, lenda baiana do surf mundial, será lançada em Salvador

Imagem - Atleta de kitesurf morre afogado após linha enrolar no pescoço durante competição em praia no Ceará

Atleta de kitesurf morre afogado após linha enrolar no pescoço durante competição em praia no Ceará

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Mais recentes

Imagem - Documento do Vaticano diz que sexo não existe apenas para gerar filhos e condena ato fora do casamento; entenda

Documento do Vaticano diz que sexo não existe apenas para gerar filhos e condena ato fora do casamento; entenda
Imagem - Apenas para procriação? Papa Leão 14 dá nova orientação sobre sexo para os católicos

Apenas para procriação? Papa Leão 14 dá nova orientação sobre sexo para os católicos
Imagem - Comissão do Vaticano proíbe mulheres de se tornarem diáconas; entenda

Comissão do Vaticano proíbe mulheres de se tornarem diáconas; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial
01

Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial

Imagem - Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas
02

Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Imagem - Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia
03

Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Imagem - Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos
04

Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos