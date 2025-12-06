Carlos Burle cai em onda gigante, quase se afoga e é resgatado por surfista brasileiro; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:04
O brasileiro veterano Carlos Burle, 58, bicampeão mundial de big surf, enfrentou um dos piores momentos da sua carreira na última quarta-feira (4), quando não conseguiu sair de um tubo no mar de Nazaré, em Portugal, com ondas acima de 20 metros. Ele ficou preso nas águas por três ondas seguidas e precisou ser salvo por uma equipe de resgate, com participação do também brasileiro Lucas Chumbo.
Lucas Chumbo, surfista de ondas grandes que compunha o grupo da retaguarda, dirigiu-se rapidamente com o jet-ski até Burle, quando percebeu que o colega estava em apuros. Com a força das ondas seguintes, ele teve seu veículo virado e precisou pular no mar para encontrar o veterano. Chumbo colocou a cabeça de Burle para fora da água e acionou o colete salva-vidas. Medidas que garantiram o sucesso do resgate delicado.
Veterano brasileiro foi resgatado por equipe especializada em Portugal
"O Chumbo tentou resgatar, mas percebeu que não daria tempo. Ele abandonou o jet, pulou na água e segurou o Burle. Foi nesse momento que fui acionado. Desci para o canto da pedra e, graças a Deus, consegui localizar os dois, muito por causa do jet, que estava virado. Segui na direção dele e encontrei os caras. A cena era tensa", contou Willyam Santana, que também atua como resgatista, ao jornal O GLOBO.
O perfil oficial de Carlos Burle publicou vídeos do resgate e confirmou que o surfista veterano passa bem. "Burle voltou a enfrentar as grandes ondas de Nazaré hoje [quarta-feira, 4]. Ele pegou uma grande bomba e foi alcançado pela água com toda a velocidade e força. Graças a Deu, Lucas Chumbo estava presente e o Burle foi resgatado imediatamente, recebeu atendimento da equipe no local e já está bem, em observação e se recuperando", escreveu.