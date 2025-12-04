CASAMENTO

Apenas para procriação? Papa Leão 14 dá nova orientação sobre sexo para os católicos

Texto também aborda a questão de vários parceiro sexuais

Monique Lobo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:59

Papa Leão XIV Crédito: Divulgação/Santa Sé

O Vaticano divulgou um documento, no final de novembro, com uma nova orientação aos 1,4 bilhão de católicos do mundo. Com a aprovação do papa Leão 14, o texto reconhece que os atos sexuais "não se limitam a assegurar a procriação".

Assinada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, antigo Tribunal do Santo Ofício, a nota doutrinal foi publicada apenas em italiano. O texto aponta que "nas últimas décadas" questões como o "individualismo consumista pós-moderno" causaram problemas como a "busca excessiva e descontrolada pelo sexo ou da simples negação da finalidade procriativa da sexualidade". Além disso, essas mudanças levaram a uma "negação explícita da finalidade unitiva da sexualidade e do próprio casamento".

Mas, a avaliação da Santa Sé é que o sexo "não se limita a assegurar a procriação", mas deve também "fortalecer a união exclusiva do matrimônio" A nota também incentiva "o desejo de troca emocional, pelas próprias relações sexuais, mas também pelo diálogo e pela cooperação".