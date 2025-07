NOVIDADE

Conheça os novos bispos de Salvador nomeados pelo novo papa Leão 14

Decisão foi anunciada nesta sexta-feira (4)

Maysa Polcri

Publicado em 4 de julho de 2025 às 16:51

Saiba quem são os escolhidos do novo papa Crédito: Divulgação

Foi anunciado nesta sexta-feira (4) que o novo papa, Leão 14, acolheu a solicitação do cardeal Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador, e nomeou dois novos bispos auxiliares para a arquidiocese da capital baiana. Os bispos são responsáveis pelo comando de uma das dioceses que formam a arquidiocese, neste caso, a de Salvador. >

Os escolhidos foram o monsenhor Gabriel dos Santos Filho, atual vigário-geral da Arquidiocese de Salvador e moderador da Cúria Metropolitana Bom Pastor, e o monsenhor Gilvan Pereira Rodrigues, sacerdote do clero de Caetité e reitor do Seminário de Teologia. A informação foi confirmada por Sérgio da Rocha às 7h desta sexta. >

Em nota, a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) celebrou as nomeações feitas pelo papa Leão 14. "A CNBB congratula-se com os novos bispos nomeados, agradecendo pelo 'sim' generoso e desejando um ministério frutífero, conduzido pelo Espírito Santo, especialmente junto à Igreja de Salvador", diz. >

Durante celebração em Roma após ser eleito papa, Leão 14 saudou os bispos e falou sobre a importância da função desempenhada por eles. “Ser bispo é, antes de tudo, ser ponte entre Deus e o povo. Não pelo prestígio, mas pela entrega; não pelo poder, mas pelo serviço. O mundo precisa de pastores com o coração no Evangelho e os pés nas periferias", disse. >

Gabriel dos Santos Filho

Monsenhor Gabriel, nascido em 8 de novembro de 1966, foi ordenado padre em 1995 e desenvolveu a maior parte de seu ministério na Arquidiocese de Salvador. Formado em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica do Salvador, também é mestre em Ciências Sociais pela Ufba, com ênfase em Antropologia. Entre 2006 e 2007, participou do “Ano Internacional do Prado”, em Lyon, na França. >

Com uma trajetória marcada pela atuação pastoral, formativa e missionária, atuou como pároco e vigário em diversas paróquias de Salvador e do interior da Bahia. Foi reitor do Seminário São João Maria Vianney (2008–2011) e esteve em missão na Arquidiocese de Porto Velho (RO), entre 2012 e 2015.>

Também coordenou a Associação dos Padres do Prado no Brasil e foi responsável por sua formação a partir de 2019. Ainda teve papel relevante na Pastoral Afro-brasileira e foi capelão da Igreja do Rosário dos Pretos, em Salvador.>

Gilvan Pereira Rodrigues

Natural de Mortugaba (BA), monsenhor Gilvan nasceu em 19 de setembro de 1972 e foi ordenado sacerdote em 1999. É mestre em Teologia Moral com especialização em Bioética pela Pontifícia Universidade Lateranense (Roma), além de psicólogo clínico pela PUC-Minas, com diversas especializações nas áreas de filosofia, comunicação e saúde mental. >

Ao longo de sua trajetória, destacou-se como professor, coordenador e formador de lideranças leigas e religiosas. Atuou no fortalecimento das Escolas Famílias Agrícolas na Bahia e contribuiu para a formação teológica de leigos nas dioceses de Caetité e Livramento de Nossa Senhora. Também ocupou cargos importantes na Diocese de Caetité, como coordenador diocesano de pastoral, membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiteral.>