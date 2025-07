EVENTO

400 policiais atuam no Festival Canta Bahia em Salvador

Festa vai desta sexta-feira (4) a sábado (5), no Parque de Exposições

O festival de música gospel Canta Bahia, que está em sua 3ª edição, contará com o reforço no policiamento e o emprego do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) desta sexta-feira (4) até sábado (5). Cerca de 400 integrantes das Forças da Segurança atuarão no festejo. >