OPERAÇÃO MUTE

Policiais penais realizam revistas na Penitenciária Lemos Brito

Agentes estão em busca de aparelhos celulares e outros ilícitos

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou nessa sexta-feira (4) a oitava fase da Operação Mute em todo Brasil. Na Bahia, a ação foi realizada no início da noite, no Módulo 1 da Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador.>

Participaram agentes da Polícia Penal da Bahia, Polícia Penal Federal e do Ministério Público do estado (MP), através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal do Ministério Público do Estado da Bahia (Gaep). >