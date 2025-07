CRIME

Duas pessoas são baleadas em tentativa de assalto em shopping de Salvador

Bandidos fugiram depois de tiroteio com seguranças no local

Duas pessoas foram baleadas em uma tentativa de assalto no Pituba Parque Center, no Itaigara, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (4). Segundo a polícia, três homens entraram no corredor do centro de compras e trocaram tiros com um segurança que desconfiou da movimentação dos suspeitos. >