VIOLÊNCIA

Cena de horror: vídeo mostra dono de bar famoso e funcionário espancando cliente

As imagens mostram populares tentando conter o agressor e socorrer a vítima

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 11:29

Dono de bar e funcionário são flagrados espancando cliente Crédito: Reprodução

Um cliente do Bartequim, estabelecimento famoso por oferecer rodízio de petiscos com open bar, no Rio de Janeiro, foi espancado na noite dessa quarta-feira (2) pelo dono do espaço e por um funcionário. Imagens gravadas por um motoboy mostram imagens da porta bar, onde o proprietário grita: "quero ver se aqui tem homem para me encarar". Em seguida, ele parte para cima de um jovem. Outro homem, que seria avô do jovem, tenta conter o agressor e ele parte para cima, desferindo vários golpes contra o rosto da vítima. Mesmo após o homem cair no chão, o dono do bar continua com a sequência de socos e um funcionário, que é apontado como segurança do estabelecimento, começa a chutar a cabeça do homem, que permanece caído no chão. >

Segundo o motoboy que filmou a cena, o homem usava aparelho auditivo e não conseguiu se defender. “Ele acertou na cara do coroa que foi defender o neto. O coroa aparentemente tem problema de audição, porque ficou procurando o aparelho. Não teve nem chance de reagir. Aí veio o segurança, achei que ia apartar, mas também agrediu” , relatou nas redes sociais. O Bartequim funciona na Rua Dias da Cruz, no biarro do Méier, Zona Norte do Rio, e possui 106 mil seguidores no Instagram.>

As imagens mostram populares tentando conter o agressor e socorrer a vítima. Motoboys que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, e uma ambulância do Samu foi chamada. O homem foi atendido no local e submetido a exame de corpo de delito. A Polícia Civil afirmou em nota que a ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos), que investiga o caso como lesão corporal. Até agora, ninguém foi preso.>

Após a cena de horror viralizar nas redes sociais, o estabelecimento emitiu uma nota. "O Bartequim vem a público manifestar-se sobre os fatos ocorridos na noite de quarta-feira (2), que vem repercutindo nas redes sociais. Na ocasião, uma confusão teve início dentro do estabelecimento, envolvendo clientes que estavam exaltados e situações de agressão verbal e física contra nossa equipe. Infelizmente, o episódio se estendeu para a área externa, culminando em cenas que não condizem com os valores e história do Bartequim". >

No comunicado, informam ainda que lamentam profundamente por tudo o que ocorreu e os transtornos causados a todos os que presenciaram ou foram impactados pelas imagens que circulam. "Ressaltamos que sempre primamos pelo respeito, segurança e bom atendimento e estamos revisando nossos procedimentos internos para evitar que algo semelhante volte a acontecer. Reiteramos nosso compromisso com nossos clientes, colaboradores e com a comunidade do Méier, que sempre nos acolheu".>