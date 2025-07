CONFIRA

Universidade baiana abre 300 vagas para cursos de Especialização à distância

Inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho

O Centro de Educação Aberta e a Distância (Cead) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) está com inscrições abertas para duas Especializações na modalidade de Educação a Distância (EaD, até 21 de julho). >

O ingresso é para o segundo período letivo de 2025, com disponibilidade de vagas para as cidades-polo de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Ibotirama, Itabuna, Itapetinga, Jequié, Macaúbas, Mundo Novo e Poções. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo formulário on-line.>