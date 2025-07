PAI E FILHA

Cíntia Abravanel revela que Silvio Santos negou ajuda financeira: ‘Não me ajudava’

Filha mais velha de Silvio Santos relembra dificuldades financeiras após separação e fala sobre aprendizado

Cíntia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos, contou que passou por dificuldades financeiras após a separação do ex-marido e não recebeu ajuda do pai. A revelação foi feita no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro. >

“Meu pai não me ajudava porque achava que era obrigação do pai dos meus filhos, e meu ex não fazia porque achava que meu pai era rico. Eu e as crianças ficamos ali no meio disso”, contou Cíntia, mãe de Tiago Abravanel, Vivian e Lígia.>