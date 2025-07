TELEVISÃO

'Vale Tudo' bate recorde de 'publis', agrada a Globo e irrita o público

Novela tem o maior faturamento da história da emissora e soma R$ 200 milhões em ações publicitárias

A novela "Vale Tudo", exibida no horário nobre da Globo, virou fenômeno comercial. Com três meses no ar, a trama já arrecadou mais de R$ 200 milhões em ações publicitárias, superando o recorde anterior de "Pantanal" (2022). >