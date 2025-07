TELEVISÃO

Eliana terá novo programa na Globo em 2026

Apresentadora vai comandar atração semanal aos fins de semana com exibição prevista para o próximo ano

Segundo comunicado oficial da Globo, a atração de Eliana estreia no próximo ano e ainda não teve dia e horário definidos. “Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano”, afirmou a emissora. A tendência, porém, é que o programa vá ao ar aos domingos, tradicional faixa da apresentadora.>

Este será o segundo projeto fixo de Eliana nos fins de semana da Globo. Desde sua chegada à emissora em junho de 2024, ela já comandou a quinta temporada do The Masked Singer Brasil e participou de especiais como Vem Que Tem e do Movimento LED, voltado à educação.>