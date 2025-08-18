Acesse sua conta
Nathalia Arcuri, do Me Poupe!, anuncia gravidez após 6 meses de namoro

Influenciadora de finanças fez post romântico ao lado do namorado Lucas Pugliessa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:27

Nathalia Arcuri e Lucas Pugliessa
Nathalia Arcuri e Lucas Pugliessa Crédito: Reprodução

A influenciadora Nathalia Arcuri, conhecida por ser criadora do "Me Poupe!" anunciou neste sábado (16) que está grávida pela primeira vez aos 40 anos. Em um vídeo romântico ao lado do namorado Lucas Pugliessa, Nathalia fez uma retrospectiva dos seis meses de namoro e revelou que a dupla agora é um trio. 

Na publicação, ela contou como descobriu a gravidez e descreveu as sensações que viveu. "Há alguns meses, soubemos que somos três. Descobrimos do jeito mais simples: duas linhas no teste de farmácia apontando o que o instinto de mãe já dizia: Tem uma outra vida aqui dentro", escreveu a empresária.

"Desde então, cada dia é um começo, cada batida a 150bps de um coração minúsculo é um terremoto de felicidade e cada calça perdida para a barriga que já tem vida própria é o sinal de que o tempo passa mesmo muito rápido e precisamos aproveitar cada segundo", continuou.

A influenciadora falou ainda sobre as transformações que tem vivido nesses primeiros meses de gravidez, com novos desejos e desafios. "É amor em escala crescente… um reality show interno com direito a fome monstruosa, desejos estranhos e palpites não solicitados. Não tem fumaça colorida (ainda) — só nós dois (e agora três), aprendendo que a vida sabe ser roteirista melhor do que a gente", completou, celebrando a notícia. 

Nathalia e Lucas iniciaram um relacionamento em janeiro deste ano e oficializaram a relação em 26 de fevereiro. A sequência de lembranças do vídeo mostra que eles já pensavam em ser papais.

