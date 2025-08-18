Acesse sua conta
Faustão recebe alta da UTI e é transferido para quarto de hospital

Apresentador está internado desde 21 de maio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:58

