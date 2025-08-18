Faustão recebe alta da UTI e é transferido para quarto de hospital

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:58
O Hospital Albert Einstein informou que o apresentador Faustão recebeu alta da UTI e está internado em um quarto da unidade de saúde, em São Paulo. De acordo com o comunicado, Fausto Silva foi transferido de Unidade de Terapia Intensiva para um "apartamento" na última quarta-feira (13). O comunicador está hospitalizado desde do dia 21 de maio e precisou passar por dois transplantes, de fígado e de rim, no início do mês.
A nota destaca que houve uma melhora das funções dos órgãos transplantados, mas ressalta que o famoso segue em processo de "reabilitação física e nutricional".
Faustão
Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, quando deu entrada na unidade com infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 6 e 7 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal, que estava programado há um ano. Já é o quarto órgão que o famoso recebe em dois anos; em agosto de 2023 ele passou um transplante de coração e em fevereiro de 2024 pelo primeiro transplante de rim.
Leia abaixo a nota do Hospital Albert Einstein
O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional.