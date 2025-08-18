SUSTO!

Aeronave de Lauana Prado faz pouso de emergência após uma das portas abrir durante voo

Artista e equipe estavam em avião com direção a Sorocaba, no interior de São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:09

Cantora está em viagem para agenda de shows Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Lauana Prado e sua equipe passaram por um susto na manhã desta segunda-feira (18). Por volta das 9h30, a aeronave em que estavam as pessoas precisou realizar um pouso de emergência, em Goiânia.

A assessoria da cantora informou ao Jornal CORREIO que a porta da aeronave abriu acidentalmente durante voo de Anápolis (GO) em direção a Sorocaba (SP), e um dos pilotos precisou realizar um pouso de emergência.

De acordo com a artista, “apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente”.

"Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior" disse Lauana.