Aeronave de Lauana Prado faz pouso de emergência após uma das portas abrir durante voo

Felipe Sena
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:09
A cantora Lauana Prado e sua equipe passaram por um susto na manhã desta segunda-feira (18). Por volta das 9h30, a aeronave em que estavam as pessoas precisou realizar um pouso de emergência, em Goiânia.
Lauana Prado
A assessoria da cantora informou ao Jornal CORREIO que a porta da aeronave abriu acidentalmente durante voo de Anápolis (GO) em direção a Sorocaba (SP), e um dos pilotos precisou realizar um pouso de emergência.
De acordo com a artista, “apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente”.
"Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior" disse Lauana.
Ainda segundo a assessoria, a viagem foi feita para cumprimento de agenda da artitsta, que neste domingo (17), realizou um show em Vianópolis (GO).