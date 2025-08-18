Acesse sua conta
Aeronave de Lauana Prado faz pouso de emergência após uma das portas abrir durante voo

Artista e equipe estavam em avião com direção a Sorocaba, no interior de São Paulo

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:09

Cantora está em viagem para agenda de shows
Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Lauana Prado e sua equipe passaram por um susto na manhã desta segunda-feira (18). Por volta das 9h30, a aeronave em que estavam as pessoas precisou realizar um pouso de emergência, em Goiânia.

