INTERIOR DE SP

Homem é morto a tiros por PM durante show da sertaneja Lauana Prado

Um homem de 29 anos foi morto a tiros durante um show da cantora Lauana Prado no Marília Rodeo Music, festival de música na cidade de Mari´lia, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado, 31.

Conforme divulgado pela organização do evento, os disparos foram efetuados pelo policial militar Moroni Siqueira Rosa "em um ato isolado". Logo em seguida, a segurança privada agiu, desarmando o homem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida no hospital das Clínicas do município, mas não resistiu. Um outro homem teve ferimentos leves.

A situação teria começado por conta de uma briga. O agressor foi preso, teve a arma apreendida, e o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa no plantão da Delegacia Seccional de Polícia de Marília.

Lauana comentou o ocorrido nas redes sociais na tarde deste sábado e chamou a situação de um "episódio lamentável". "No meio do show, estava tudo correndo bem e fomos surpreendidos com uma pessoa portando uma arma de fogo, que, infelizmente, atingiu um indivíduo, matou uma pessoa e feriu outra", disse a cantora.