AMOR

Lauana Prado curte pôr do sol romântico com namorada em viagem com Maiara e Maraisa

As duas estão juntas há cerca de 2 meses

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 09:26

Lauana Prado e namorada Crédito: Redes sociais

Lauana Prado se derreteu pela namorada Tati Dias durante um momento assistindo ao pôr do sol no rio Araguaia nesta terça-feira (6). Elas estão no sítio de Fernando Mocó, noivo de Maraisa, em Araguanã, em Tocantins. Além dos dois casais, Maiara também aproveitou o dia de descanso.

“O Araguaia é bálsamo de amor e paz”, legendou. Na foto, ela dá um beijo apaixonado na amada, com quem está há cerca de dois meses. Elas assumiram o namoro no final de junho e têm trocado declarações desde então.