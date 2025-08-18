Longe da Globo, atriz de 'A Viagem' ressurge em peça premiada na Europa aos 71 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:51
Reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, a novela A Viagem (1994) trouxe personagens que marcaram época. Entre eles, está Glória, a governanta dedicada e apaixonada em segredo por Otávio Jordão (Antonio Fagundes), vivida por Denise Del Vecchio. Longe das novelas há seis anos, a atriz segue firme no teatro e acaba de ganhar destaque internacional.
Aos 71 anos, Denise está em cartaz na Escócia com a peça premiada Tom na Fazenda, que retorna ao Brasil em setembro. A artista, que brilhou em diferentes emissoras ao longo da carreira, segue ativa também no cinema e no streaming. Entre seus trabalhos recentes, estão a série Hard (2020), da HBO, e Chuva Negra (2023), do Canal Brasil.
Nascida em São Paulo, Denise iniciou a carreira nos palcos na década de 1970 e estreou na televisão pela extinta TV Tupi. Passou pela Band, Cultura e SBT antes de conquistar espaço fixo na Globo, onde debutou na minissérie A Máfia no Brasil (1984).
No currículo, coleciona sucessos como Fera Radical (1988), Top Model (1989), Força de um Desejo (1999), Esperança (2002), Chocolate com Pimenta (2003) e Como Uma Onda (2004). Depois, brilhou também na Manchete e na Record, onde participou de novelas como Bicho do Mato (2006) e Topíssima (2019), seu último trabalho em folhetins.
Denise Del Vecchio, Glória em ‘A Viagem’
Na vida pessoal, a atriz foi casada com o ator Celso Frateschi entre 1971 e 1978, com quem teve o filho André Frateschi, ator e músico. Desde 1986, vive ao lado do iluminador cênico Ney Bonfante.
Com carreira sólida e respeitada, Denise Del Vecchio prova que sua trajetória vai muito além da TV e segue inspirando gerações, agora também com reconhecimento internacional.