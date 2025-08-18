Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Longe da Globo, atriz de 'A Viagem' ressurge em peça premiada na Europa aos 71 anos

Glória do clássico de Ivani Ribeiro, está fora da TV há seis anos, mas segue ativa no teatro, cinema e streaming

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:51

Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem
Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem Crédito: Divulgação/Globo

Reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, a novela A Viagem (1994) trouxe personagens que marcaram época. Entre eles, está Glória, a governanta dedicada e apaixonada em segredo por Otávio Jordão (Antonio Fagundes), vivida por Denise Del Vecchio. Longe das novelas há seis anos, a atriz segue firme no teatro e acaba de ganhar destaque internacional.

Aos 71 anos, Denise está em cartaz na Escócia com a peça premiada Tom na Fazenda, que retorna ao Brasil em setembro. A artista, que brilhou em diferentes emissoras ao longo da carreira, segue ativa também no cinema e no streaming. Entre seus trabalhos recentes, estão a série Hard (2020), da HBO, e Chuva Negra (2023), do Canal Brasil.

Leia mais

Imagem - Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Imagem - NFL: Karol G e Ana Castela são confirmadas como atrações do intervalo da partida no Brasil

NFL: Karol G e Ana Castela são confirmadas como atrações do intervalo da partida no Brasil

Imagem - Podcast que inspirou 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha episódio inédito dias antes da estreia da série

Podcast que inspirou 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha episódio inédito dias antes da estreia da série

Nascida em São Paulo, Denise iniciou a carreira nos palcos na década de 1970 e estreou na televisão pela extinta TV Tupi. Passou pela Band, Cultura e SBT antes de conquistar espaço fixo na Globo, onde debutou na minissérie A Máfia no Brasil (1984).

No currículo, coleciona sucessos como Fera Radical (1988), Top Model (1989), Força de um Desejo (1999), Esperança (2002), Chocolate com Pimenta (2003) e Como Uma Onda (2004). Depois, brilhou também na Manchete e na Record, onde participou de novelas como Bicho do Mato (2006) e Topíssima (2019), seu último trabalho em folhetins.

Denise Del Vecchio, Glória em ‘A Viagem’

Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem por Divulgação/Globo
Cena de A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem por Reprodução/Globo
Denise Del Vecchio como Madalena em Topíssima por Record TV/Blad Meneghel
Denise Del Vecchio por Divulgação
Denise Del Vecchio tinha 40 anos quando interpretou Glória em A Viagem por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem por Divulgação/Globo

Na vida pessoal, a atriz foi casada com o ator Celso Frateschi entre 1971 e 1978, com quem teve o filho André Frateschi, ator e músico. Desde 1986, vive ao lado do iluminador cênico Ney Bonfante.

Com carreira sólida e respeitada, Denise Del Vecchio prova que sua trajetória vai muito além da TV e segue inspirando gerações, agora também com reconhecimento internacional.

Leia mais

Imagem - Vai ingressar no ensino superior? Veja 4 dicas para atingir seus objetivos

Vai ingressar no ensino superior? Veja 4 dicas para atingir seus objetivos

Imagem - Gosta de focas? Veja 8 curiosidades interessantes sobre o animal

Gosta de focas? Veja 8 curiosidades interessantes sobre o animal

Imagem - Está sem tempo? Veja 6 receitas práticas de sobremesas de liquidificador

Está sem tempo? Veja 6 receitas práticas de sobremesas de liquidificador

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cena de ‘A Viagem’ pode chocar e desagradar público

Diná escancara passado de Ismael e Bia fica em choque ao descobrir a verdade em 'A Viagem'

Três dias sem comer: ‘Peão’ da novela ‘A Viagem’ faz do jejum intermitente um hábito

Saiba qual vai ser a substituta de ‘A Viagem’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Por que Dona Guiomar sumiu de ‘A Viagem’? Atriz deixou novela por motivo pessoal

Mais recentes

Imagem - Aeronave de Lauana Prado faz pouso de emergência após uma das portas abrir durante voo

Aeronave de Lauana Prado faz pouso de emergência após uma das portas abrir durante voo
Imagem - Faustão recebe alta da UTI e é transferido para quarto de hospital

Faustão recebe alta da UTI e é transferido para quarto de hospital
Imagem - Isabel Fillardis faz história e é eternizada na Calçada da Fama de Gramado

Isabel Fillardis faz história e é eternizada na Calçada da Fama de Gramado

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil
01

Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
02

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
03

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é
04

Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é