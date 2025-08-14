Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Festival acontece em março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:31

Lollapalooza
Lollapalooza Crédito: Reprodução

O Lollapalooza Brasil 2026 iniciou, nesta quinta-feira (14), a venda de ingressos para o público geral. O festival, que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ainda não divulgou o line-up oficial, mas já revelou os valores do Lolla Pass, ingresso que garante acesso aos três dias do evento.

O Lolla Pass custa entre R$ 792 (meia-entrada) e R$ 1.863,53 (inteira), com vendas exclusivas no site da Ticketmaster Brasil ou presencialmente na bilheteria do Shopping Ibirapuera (SP).

Leia mais

Imagem - Filhas de Ivete Sangalo viram alvo de críticas após gravação de 'Clareou'; fãs defendem família

Filhas de Ivete Sangalo viram alvo de críticas após gravação de 'Clareou'; fãs defendem família

Imagem - Cantora baiana e Blogueirinha se manifestam após agressão durante programa: 'Vou denunciar'

Cantora baiana e Blogueirinha se manifestam após agressão durante programa: 'Vou denunciar'

Imagem - Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Para quem busca mais conforto, o Lolla Comfort Pass está disponível por preços que variam de R$ 1.623,50 (meia) a R$ 3.820 (inteira). Essa modalidade oferece área exclusiva, vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, bares, pontos de alimentação, banheiros exclusivos e zona de sombra.

Já o Lolla Lounge Pass garante uma experiência premium, com valores entre R$ 3.512 (meia) e R$ 4.583,53 (inteira). Além do acesso a uma área diferenciada, inclui open bar, open food, ativações de marcas, after party e transporte de ida e volta para o evento.

Lollapalooza

Lollapalooza por Reprodução
Lollapalooza 2024 por Divulgação
Lollapalooza 2026 por Reprodução/Instagram
Lollapalooza por Reprodução/Instagram
Alanis Morissette no Lolla 2025 por Reprodução/Instagram @diegopadilha
Lollapalooza 2026 já conta com vendas para o passaporte do evento por Reprodução/Instagram
1 de 6
Lollapalooza por Reprodução

O ingresso diário, mais barato e válido para apenas um dia de festival, ainda não teve seu preço divulgado.

A edição 2026 também contou com a modalidade LollaLovers, exclusiva para clientes Bradesco, que terminou na quarta-feira (13), oferecendo preços reduzidos e benefícios como isenção de taxa de conveniência e acesso preferencial.

Os fãs agora aguardam o anúncio das atrações, que promete manter o Lollapalooza como um dos maiores festivais de música do Brasil.

Leia mais

Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

Imagem - 5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

Mais recentes

Imagem - Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista
Imagem - Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista

Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista
Imagem - Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador