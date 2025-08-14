Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:31
O Lollapalooza Brasil 2026 iniciou, nesta quinta-feira (14), a venda de ingressos para o público geral. O festival, que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ainda não divulgou o line-up oficial, mas já revelou os valores do Lolla Pass, ingresso que garante acesso aos três dias do evento.
O Lolla Pass custa entre R$ 792 (meia-entrada) e R$ 1.863,53 (inteira), com vendas exclusivas no site da Ticketmaster Brasil ou presencialmente na bilheteria do Shopping Ibirapuera (SP).
Para quem busca mais conforto, o Lolla Comfort Pass está disponível por preços que variam de R$ 1.623,50 (meia) a R$ 3.820 (inteira). Essa modalidade oferece área exclusiva, vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, bares, pontos de alimentação, banheiros exclusivos e zona de sombra.
Já o Lolla Lounge Pass garante uma experiência premium, com valores entre R$ 3.512 (meia) e R$ 4.583,53 (inteira). Além do acesso a uma área diferenciada, inclui open bar, open food, ativações de marcas, after party e transporte de ida e volta para o evento.
Lollapalooza
O ingresso diário, mais barato e válido para apenas um dia de festival, ainda não teve seu preço divulgado.
A edição 2026 também contou com a modalidade LollaLovers, exclusiva para clientes Bradesco, que terminou na quarta-feira (13), oferecendo preços reduzidos e benefícios como isenção de taxa de conveniência e acesso preferencial.
Os fãs agora aguardam o anúncio das atrações, que promete manter o Lollapalooza como um dos maiores festivais de música do Brasil.