MÚSICA

Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Festival acontece em março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:31

Lollapalooza Crédito: Reprodução

O Lollapalooza Brasil 2026 iniciou, nesta quinta-feira (14), a venda de ingressos para o público geral. O festival, que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ainda não divulgou o line-up oficial, mas já revelou os valores do Lolla Pass, ingresso que garante acesso aos três dias do evento.

O Lolla Pass custa entre R$ 792 (meia-entrada) e R$ 1.863,53 (inteira), com vendas exclusivas no site da Ticketmaster Brasil ou presencialmente na bilheteria do Shopping Ibirapuera (SP).

Para quem busca mais conforto, o Lolla Comfort Pass está disponível por preços que variam de R$ 1.623,50 (meia) a R$ 3.820 (inteira). Essa modalidade oferece área exclusiva, vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, bares, pontos de alimentação, banheiros exclusivos e zona de sombra.

Já o Lolla Lounge Pass garante uma experiência premium, com valores entre R$ 3.512 (meia) e R$ 4.583,53 (inteira). Além do acesso a uma área diferenciada, inclui open bar, open food, ativações de marcas, after party e transporte de ida e volta para o evento.

O ingresso diário, mais barato e válido para apenas um dia de festival, ainda não teve seu preço divulgado.

A edição 2026 também contou com a modalidade LollaLovers, exclusiva para clientes Bradesco, que terminou na quarta-feira (13), oferecendo preços reduzidos e benefícios como isenção de taxa de conveniência e acesso preferencial.