Tiro, prisão e conversa emocionante: confira os desfechos do último capítulo de ‘Dona de Mim’

Novela termina nesta sexta-feira (9)

Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:13

Clara Moneke como Leo em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução | Globo

“Dona de Mim” chega ao último capítulo nesta sexta-feira (9), com muita tensão e fortes emoções. Após colocar fogo na fábrica Boaz, da própria família, Jaques (Marcello Novaes) invade o desfile da empresa e aponta uma arma para Leo (Clara Moneke). Qual será o destino do vilão? E o desfecho dos outros personagens? Confira:

Fim de Jaques!

Jaques aponta uma arma para Leo, que protege Sofia (Elis Cabral). Em seguida, Samuel (Juan Paiva) se coloca na frente. Filipa (Cláudia Abreu) tenta interceder, mas em vão. Logo após, Davi (Rafael Vitti) toma a frente e conversa com o pai. Sentido, Davi fala com Jaques enquanto Marlon (Humberto Morais) e Lopez (Maria Joana) detém o vilão. A arma chega a atingir a tela de led. Jaques é algemado, preso e levado pela polícia. Davi chora pelas atrocidades do pai, que é levado preso, e é amparado pelo irmão de Samuel. Os dois se abraçam em seguida.

Boaz

Após a prisão de Jaques, Leo toma a decisão de seguir com o desfile com as peças queimadas pelo incêndio na Boaz. Leo e Samuel iniciam a apresentação, que começa ao som do tema de abertura de “Dona de Mim”, uma música homônima de IZA. Ao fim do desfile, a família Boaz é aplaudida de pé. Samuel surpreende Leo com um pedido de casamento. “Eu te amo! A gente aprendeu que nossas diferenças se completam. Casa comigo, Leona?”, pergunta ele.

Na cadeia