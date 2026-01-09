Tiro, prisão e conversa emocionante: confira os desfechos do último capítulo de ‘Dona de Mim’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:13
“Dona de Mim” chega ao último capítulo nesta sexta-feira (9), com muita tensão e fortes emoções. Após colocar fogo na fábrica Boaz, da própria família, Jaques (Marcello Novaes) invade o desfile da empresa e aponta uma arma para Leo (Clara Moneke). Qual será o destino do vilão? E o desfecho dos outros personagens? Confira:
Jaques aponta uma arma para Leo, que protege Sofia (Elis Cabral). Em seguida, Samuel (Juan Paiva) se coloca na frente. Filipa (Cláudia Abreu) tenta interceder, mas em vão. Logo após, Davi (Rafael Vitti) toma a frente e conversa com o pai. Sentido, Davi fala com Jaques enquanto Marlon (Humberto Morais) e Lopez (Maria Joana) detém o vilão. A arma chega a atingir a tela de led. Jaques é algemado, preso e levado pela polícia. Davi chora pelas atrocidades do pai, que é levado preso, e é amparado pelo irmão de Samuel. Os dois se abraçam em seguida.
Dona de Mim
Após a prisão de Jaques, Leo toma a decisão de seguir com o desfile com as peças queimadas pelo incêndio na Boaz. Leo e Samuel iniciam a apresentação, que começa ao som do tema de abertura de “Dona de Mim”, uma música homônima de IZA. Ao fim do desfile, a família Boaz é aplaudida de pé. Samuel surpreende Leo com um pedido de casamento. “Eu te amo! A gente aprendeu que nossas diferenças se completam. Casa comigo, Leona?”, pergunta ele.
Numa passagem de tempo, Jaques aparece na prisão, sendo humilhado por outro preso. Trata-se de Vespa (Victor Andrade). Ele ainda recebe a visita de Davi, e os dois têm uma conversa emocionante.“Eu preciso acreditar que você vai sair daqui melhor do que entrou. Porque eu te odeio, Jaques, mas eu também te amo”, diz Davi ao pai.