Jaques coloca fogo na Boaz e Sofia fica em risco; veja o que acontece na reta final de ‘Dona de Mim’

Novela chega na reta final com várias emoções e reviravoltas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:15

Jaques coloca fogo na Boaz em Dona de Mim
Jaques coloca fogo na Boaz em Dona de Mim Crédito: Reprodução | Globo

“Dona de Mim” chega na reta final e as emoções tomam conta do rumo dos personagens. Com o último capítulo da novela marcado para o final desta semana, o público começa a se perguntar sobre o desfecho dos personagens.

No capítulo desta quarta-feira (7), Jaques (Marcello Novaes) resolve se vingar da família e decide colocar fogo na Boaz. O vilão irá se esconder na fábrica e seguir com seu plano, dando início a um incêndio. A ação será feita durante o final do expediente, mas ainda terão pessoas no local, uma delas é Sofia (Elis Cabral), junto com Filipa (Cláudia Abreu). Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva).

Dando sequência em seu plano de vingança, o vilão irá retirar um galão de combustível de uma caixa, espalhar o líquido pelo depósito da fábrica e riscar o fósforo. Logo depois, ele irá se deparar com a mãe, sem memória.

Jaques então conduzirá Rosa (Suely Franco) a portaria. Neste cenário, Sofia está brincando de se esconder pela fábrica, quando a fumaça começa a se espalhar pelo local. Samuel aciona o alarme de incêndio e, com Leo, procura Sofia em meio ao fogo.

“Dona de Mim” é exibida geralmente às 19h (horário de Brasília)

