O que acontece com Davi em ‘Dona de Mim’? Situação do filho de Jaques é extremamente grave

Filho de Jaques (Marcello Novaes) visita o filho no hospital e faz descoberta

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:39

Davi (Rafael Vitti) fica entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'
Os últimos capítulos de “Dona de Mim” serão marcados por pura tensão e emoções na vida de Davi (Rafael Vitti). O rapz sofre um acidente de moto enquanto estava com Bárbara (Giovana Cordeiro) no capítulo desta segunda-feira (5) e está numa situação muito delicada.

Enquanto a lutadora sofreu apenas escoriações, o estado de saúde do jovem é considerado grave pelos médicos. Por isso, ele foi internado o mais rápido possível.

Davi em Dona de Mim

No entanto, um milagre pode acontecer na vida do personagem. Por coincidência, Jaques (Marcello Novaes), sentirá saudade do filho no momento em que foge, sendo que a polícia está à sua procura por causa da morte de Abel (Tony Ramos). O golpista então terá o desejo de entrar em contato com o filho.

O vilão se dirige até o hospital para salvá-lo, mesmo podendo ser preso a qualquer momento. Quando Samuel (Juan Paiva) descobrir que o tio está no hospital, ele pensará em acionar a polícia, mas Ayla (Bel Lima) pedirá que o irmão não se precipite.

Na ocasião, Jaques descobre que diante da compatibilidade biológica, poderá doar sangue para o jovem. Sendo assim, Samuel ficará de mãos atadas e, após a intervenção, Davi vai se recuperar do acidente.

Enquanto isso, Jaques conseguirá fugir do hospital com a ajuda de Tânia (Aline Borges). Rosa (Suely Franco) será a única que verá o filho, mas o deixará ir, ficando arrasada com o destino do crápula.

