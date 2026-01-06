NOVELA

O que acontece com Davi em ‘Dona de Mim’? Situação do filho de Jaques é extremamente grave

Filho de Jaques (Marcello Novaes) visita o filho no hospital e faz descoberta

Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:39

Davi (Rafael Vitti) fica entre a vida e a morte em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução | TV Globo

Os últimos capítulos de “Dona de Mim” serão marcados por pura tensão e emoções na vida de Davi (Rafael Vitti). O rapz sofre um acidente de moto enquanto estava com Bárbara (Giovana Cordeiro) no capítulo desta segunda-feira (5) e está numa situação muito delicada.

Enquanto a lutadora sofreu apenas escoriações, o estado de saúde do jovem é considerado grave pelos médicos. Por isso, ele foi internado o mais rápido possível.

Davi em Dona de Mim 1 de 3

No entanto, um milagre pode acontecer na vida do personagem. Por coincidência, Jaques (Marcello Novaes), sentirá saudade do filho no momento em que foge, sendo que a polícia está à sua procura por causa da morte de Abel (Tony Ramos). O golpista então terá o desejo de entrar em contato com o filho.

O vilão se dirige até o hospital para salvá-lo, mesmo podendo ser preso a qualquer momento. Quando Samuel (Juan Paiva) descobrir que o tio está no hospital, ele pensará em acionar a polícia, mas Ayla (Bel Lima) pedirá que o irmão não se precipite.

Na ocasião, Jaques descobre que diante da compatibilidade biológica, poderá doar sangue para o jovem. Sendo assim, Samuel ficará de mãos atadas e, após a intervenção, Davi vai se recuperar do acidente.