Resumo de 'Dona de Mim': Jaques reaparece e salva Davi em capítulo decisivo hoje (6 de janeiro)

Novela das 7 é escrita por Rosane Svartman, com direção artística de Allan Fiterman

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:00

Jaques vai receber resultado de exame de DNA
Jaques vai receber resultado de exame de DNA Crédito: Reprodução

No capítulo desta terça-feira (6), o acidente envolvendo Davi e Bárbara muda o rumo da história. Bárbara sofre apenas ferimentos leves, mas Davi fica gravemente ferido e precisa ser levado às pressas para o hospital, correndo sério risco de morte.

A notícia abala toda a família Boaz e força Jaques a tomar uma decisão: ele resolve voltar para tentar salvar a vida do filho. Samuel percebe a situação como uma chance de finalmente denunciar o tio à polícia, mas Ayla (Bel Lima) pede cautela e insiste que o foco, naquele momento, seja a recuperação de Davi.

Enquanto isso, Leo e Samuel recebem reconhecimento profissional ao serem indicados a prêmios no mercado empresarial. Mesmo em meio ao caos familiar, o sucesso dos dois ganha destaque.

Tânia, por sua vez, começa a planejar a fuga de Jaques do hospital, mas Rosa acaba percebendo algo estranho. Bárbara tranquiliza a família ao afirmar que Davi vai sobreviver, e um gesto inesperado surpreende a todos: Jaques se recusa a fugir, disposto a enfrentar as consequências de seus atos.

