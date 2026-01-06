Resumo de 'Dona de Mim': Jaques reaparece e salva Davi em capítulo decisivo hoje (6 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:00
No capítulo desta terça-feira (6), o acidente envolvendo Davi e Bárbara muda o rumo da história. Bárbara sofre apenas ferimentos leves, mas Davi fica gravemente ferido e precisa ser levado às pressas para o hospital, correndo sério risco de morte.
A notícia abala toda a família Boaz e força Jaques a tomar uma decisão: ele resolve voltar para tentar salvar a vida do filho. Samuel percebe a situação como uma chance de finalmente denunciar o tio à polícia, mas Ayla (Bel Lima) pede cautela e insiste que o foco, naquele momento, seja a recuperação de Davi.
Elenco de Dona de Mim
Enquanto isso, Leo e Samuel recebem reconhecimento profissional ao serem indicados a prêmios no mercado empresarial. Mesmo em meio ao caos familiar, o sucesso dos dois ganha destaque.
Tânia, por sua vez, começa a planejar a fuga de Jaques do hospital, mas Rosa acaba percebendo algo estranho. Bárbara tranquiliza a família ao afirmar que Davi vai sobreviver, e um gesto inesperado surpreende a todos: Jaques se recusa a fugir, disposto a enfrentar as consequências de seus atos.