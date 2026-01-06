Acesse sua conta
Do Google à Netflix: conheça Nina Forlin, apontada como affair de Lucas Lima

Publicitária apareceu ao lado do cantor em registros feitos na África do Sul

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:22

Nina Forlin, nova namorada do cantor Lucas Lima Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma viagem recente de Lucas Lima, de 43 anos, acabou despertando a curiosidade dos fãs e da internet. O motivo? A presença constante de Nina Forlin, publicitária que surgiu ao lado do músico em fotos compartilhadas durante um passeio pela África do Sul e passou a ser apontada como o novo affair do artista.

Embora não tenham aparecido em fotos explícitas de romance, um detalhe chamou atenção: em um dos cliques, os dois surgem juntos, de costas, acompanhados da legenda escrita por Nina: "obrigada por topar minhas loucuras". A frase foi o suficiente para alimentar rumores e movimentar as redes sociais.

Mas afinal, quem é Nina Forlin?

Nina atua como publicitária e, atualmente, integra projetos da Netflix no Brasil. Entre os trabalhos em que esteve envolvida estão produções como 'Senna' e 'Sintonia'. Antes disso, ela construiu carreira no Google Brasil, onde trabalhou até 2024, quando anunciou uma mudança importante em sua vida profissional. Na época, comemorou a nova fase dizendo que estava com "o coração quentinho" com o começo de um novo ciclo.

Além da publicidade, Nina também transita por áreas criativas. Em 2023, lançou o livro de poemas 'Mergulhos', descrito por ela como uma ode ao amor e às emoções profundas. Pouco tempo depois, publicou 'Mares', obra fotográfica com registros da costa brasileira e do Rio Amazonas, revelando seu olhar sensível e artístico.

Nina vive em São Paulo, é professora de yoga nas horas vagas e está sempre em busca de experiências que a conectem com sua essência, algo que se reflete em seu perfil nas redes sociais, onde compartilha viagens, paisagens e momentos de introspecção, mantendo uma postura discreta sobre a vida pessoal.

Foi justamente esse estilo reservado que chamou atenção quando Lucas Lima apareceu em seus stories no último fim de semana. O músico compartilhou uma imagem da publicitária durante um passeio e acrescentou um emoji de coração, gesto interpretado por muitos como a confirmação de um novo romance.

Caso se confirme, esse seria o primeiro relacionamento assumido por Lucas desde o fim do casamento com Sandy, anunciado em setembro de 2023. No Dia dos Namorados do ano passado, ainda solteiro, o cantor chegou a brincar com a data nas redes sociais, ironizando os discursos motivacionais que circulam para quem passa o dia sozinho.

Leia mais

