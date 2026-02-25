EDUCAÇÃO

IF Baiano abre 560 vagas para curso preparatório gratuito com bolsa-auxílio de R$ 1,6 mil

Vagas serão distribuídas em 14 campi da instituição

Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:58

IF Baiano Guanambi Crédito: Reprodução / Redes sociais

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu inscrições para o programa Partiu IF, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que tem como objetivo promover a recuperação de aprendizagens e o fortalecimento de competências em áreas básicas, preparando estudantes para ingressar na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os interessados podem se candidatar até 28 de fevereiro.

Ao todo, o IF Baiano oferta 560 vagas distribuídas em 14 campi da instituição, destinadas a estudantes da rede pública que buscam ampliar as chances de acesso ao ensino profissional e tecnológico. O curso é gratuito, presencial e possui carga horária de 320 horas, com duração de oito meses. Os estudantes selecionados receberão ajuda de custo no valor total de R$ 1,6 mil, paga em oito parcelas mensais de R$ 200.

Quem pode participar?

O programa é destinado a estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) em escola pública.

O público prioritário inclui candidatos em situação de vulnerabilidade social, conforme critérios previstos na Lei nº 12.711/2012, entre eles: estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo; autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas; e pessoas com deficiência.

É obrigatória a comprovação documental da condição correspondente à modalidade de vaga escolhida, conforme estabelecido no edital de seleção.

Como se inscrever?

As inscrições são realizadas exclusivamente por meio de formulário online. O candidato deve preencher as informações solicitadas e anexar a documentação exigida, como:

histórico escolar ou declaração que comprove a realização do Ensino Fundamental em escola pública;

Documentos comprobatórios para as vagas reservadas, quando aplicável.

Como é o processo seletivo?

A seleção será feita por sorteio eletrônico, com transmissão no canal oficial do IF Baiano no YouTube. Os candidatos sorteados dentro do número de vagas serão considerados aprovados. Os demais formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados em caso de desistência.

Estrutura do curso

O curso será ofertado na modalidade presencial, no turno vespertino, com dias da semana definidos por cada campus.

A matriz curricular inclui as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares.

Bolsa-auxílio

O benefício é destinado a auxiliar nas despesas com transporte e alimentação. O pagamento será realizado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN), por meio de depósito em conta bancária do estudante. Para receber integralmente a bolsa, é exigida frequência mínima de 75%.

Locais das aulas

São ofertadas 40 vagas por campus, totalizando 560 vagas nos campi do IF Baiano localizados nas cidades de Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Xique-Xique.