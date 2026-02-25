Acesse sua conta
Após perseguição, carro de assaltantes bate três vezes e grupo escapa a pé em Salvador

Arma e celulares foram encontrados no veículo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:05

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Uma perseguição policial na noite de terça-feira (24) terminou com um carro colidindo contra um contêiner, dois veículos e um estabelecimento comercial em Salvador. Os suspeitos fugiram a pé, e um revólver foi apreendido.

A perseguição começou quando foi localizado um automóvel com adulteração de sinal identificador após informações de que homens armados estariam praticando roubos no bairro de Pernambués. Ao perceberem a aproximação policial, os homens fugiram.

Durante a perseguição, o veículo colidiu primeiro em um contêiner na Avenida Vasco da Gama, depois em dois automóveis na ladeira da Vila América e, por fim, atingiu um estabelecimento comercial no final de linha do Engenho Velho de Brotas. Após a última colisão, os ocupantes abandonaram o carro e escaparam a pé.

No interior do veículo foram encontrados um revólver, munições, dois aparelhos celulares e carregadores. O material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.

O caso está  sob investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV de Salvador). 

