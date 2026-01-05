Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

Músico confirmou relação com a fotógrafa Nina Forlin após compartilhar registros de viagem à África do Sul

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:46

Lucas Lima
Lucas Lima Crédito: Divulgação

Lucas Lima assumiu um novo relacionamento dois anos após o fim do casamento com Sandy. O músico compartilhou neste domingo (4) registros ao lado da fotógrafa Nina Forlin durante uma viagem à África do Sul, o que acabou confirmando o namoro.

Nas publicações, Lucas apareceu mostrando imagens da viagem e postou uma foto de Nina em uma praia, acompanhada por um emoji de coração. Dias antes, ele já havia publicado um vídeo no Reels em que surgia de mãos dadas com uma mulher. Após o novo post, fãs identificaram a tatuagem na mão da fotógrafa, o que reforçou que os dois já vinham se relacionando há algum tempo.

Aniversário de Lucas Lima

Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram
1 de 20
Lucas Lima comemora aniversário com amigos por Reprodução/Instagram

Nina também publicou um registro ao lado de Lucas, de costas, durante um passeio. “Obrigada por topar minhas loucuras”, escreveu ela na legenda. Nas últimas semanas, os dois vinham trocando curtidas e comentários com corações de forma discreta nas redes sociais.

Ao portal LeoDias, Lucas confirmou o namoro, mas explicou que prefere manter discrição. “Eu só não queria dar uma declaração, sabe? Não curto isso… mas o Instagram tá bem claro, eu acho”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Previsão aponta virada profissional intensa para Aquário até o meio do ano; veja o que vai mudar

Previsão aponta virada profissional intensa para Aquário até o meio do ano; veja o que vai mudar

Imagem - VÍDEO: Wagner Moura ironizar premiação ao anunciar Melhor Filme no Critics Choice Awards e viraliza

VÍDEO: Wagner Moura ironizar premiação ao anunciar Melhor Filme no Critics Choice Awards e viraliza

Imagem - Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Este é o primeiro relacionamento que o músico torna público desde o fim do casamento com Sandy. Os dois ficaram juntos por 24 anos, sendo 15 deles casados, e são pais de Theo, de 11 anos.

Nina Forlin atua como publicitária, professora de yoga e fotógrafa. Em seu site oficial, ela afirma ter mais de uma década de experiência em marketing digital e morar em São Paulo. Nas redes sociais, costuma compartilhar registros autorais da natureza e já revelou ter trabalhado na Netflix.

Tags:

Lucas Lima

Mais recentes

Imagem - Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir meses após treta em 'Vale Tudo'

Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir meses após treta em 'Vale Tudo'
Imagem - Aos 38 anos, atriz assume primeiro namoro e fala sobre solidão da mulher negra

Aos 38 anos, atriz assume primeiro namoro e fala sobre solidão da mulher negra
Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
03

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios
04

Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios