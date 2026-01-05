A FILA ANDOU

Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

Músico confirmou relação com a fotógrafa Nina Forlin após compartilhar registros de viagem à África do Sul

Lucas Lima assumiu um novo relacionamento dois anos após o fim do casamento com Sandy. O músico compartilhou neste domingo (4) registros ao lado da fotógrafa Nina Forlin durante uma viagem à África do Sul, o que acabou confirmando o namoro.

Nas publicações, Lucas apareceu mostrando imagens da viagem e postou uma foto de Nina em uma praia, acompanhada por um emoji de coração. Dias antes, ele já havia publicado um vídeo no Reels em que surgia de mãos dadas com uma mulher. Após o novo post, fãs identificaram a tatuagem na mão da fotógrafa, o que reforçou que os dois já vinham se relacionando há algum tempo.

Nina também publicou um registro ao lado de Lucas, de costas, durante um passeio. “Obrigada por topar minhas loucuras”, escreveu ela na legenda. Nas últimas semanas, os dois vinham trocando curtidas e comentários com corações de forma discreta nas redes sociais.

Ao portal LeoDias, Lucas confirmou o namoro, mas explicou que prefere manter discrição. “Eu só não queria dar uma declaração, sabe? Não curto isso… mas o Instagram tá bem claro, eu acho”, afirmou.

Este é o primeiro relacionamento que o músico torna público desde o fim do casamento com Sandy. Os dois ficaram juntos por 24 anos, sendo 15 deles casados, e são pais de Theo, de 11 anos.