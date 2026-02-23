BBB 26

Treta explode no BBB 26 após Cowboy citar pai de Ana Paula e sister se irrita

Discussão entre veteranos envolve família, xingamentos, choro e provocações durante a madrugada após a formação do Paredão

Briga entre Ana Paula e Cowboy no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A rivalidade entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltou a dominar o clima do Big Brother Brasil 26 na madrugada desta segunda-feira (23), após a formação do Paredão. A discussão começou logo depois de Cowboy escapar da berlinda e se espalhou por diferentes ambientes da casa, com troca de ofensas, menção à família, choro e novas provocações ao longo da noite.

Comentário envolvendo o pai de Ana Paula inicia a discussão

A confusão teve início durante uma conversa entre Ana Paula e o Líder Jonas Sulzbach. Ao entrar no assunto, Cowboy resolveu provocar a jornalista e disparou: "E você é tão humana, né? A Milena perdeu a Prova do Anjo só para você ver o seu pai. Muito humana você!".

A fala incomodou imediatamente Ana Paula, que se irritou com a menção ao pai.

Gritos, xingamentos e tentativa de confronto

A jornalista foi atrás de Cowboy pela casa aos gritos, ameaçando o rival: "Vem aqui, seu filho da p*ta. Se você falar de novo do meu pai...". O empresário entrou no Quarto Sonho de Voar antes que ela o alcançasse, enquanto Milena, Samira, Leandro e Juliano precisaram contê-la para evitar que a situação saísse do controle.

Chapéu amassado vira novo capítulo da treta

Logo depois, Ana Paula encontrou o chapéu de Cowboy na sala e decidiu amassá-lo. "O chapéu pode, só não pode ele. Gasta no chapéu", sugeriu Milena. Durante o momento de revolta, voltou a gritar: "Fala do meu pai de novo, desgraçado. Você não sabe o que eu estou passando. Quase não entro aqui por causa dele!".

Cowboy reage e fala em “desumanidade”

Enquanto Alberto conversava com Jordana, Maxiane e Marciele sobre a briga, Jonas Sulzbach chegou ao quarto e mostrou o chapéu amassado do Veterano. Cowboy minimizou o dano e comentou: "Isso aqui é palha, para isso tem remédio. Agora, para a desumanidade dela não tem remédio não".

Ana Paula chora e justifica reação

Mais tarde, no quarto, Ana Paula caiu no choro ao lado de aliados e explicou o motivo de ter se exaltado. Em desabafo, afirmou: "O povo só sabe usar as coisas lá de fora. Eu tenho vida pública lá fora".

Em seguida, falou sobre a situação do pai antes de entrar no reality: "No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: 'Eu não vou mais'. [...] Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto", desabafou. Ela foi acolhida por Breno: "Você pode brigar, pode xingar, pode fazer o que você quiser", disse ele. "Mas eu não estou lá", lamentou ela sobre a distância do pai.

"Mas ele está por você. Ele abriu mão de você estar com ele para você estar aqui", aconselhou Breno.

"Eu juro que tive vontade de ir lá cobrá-lo, mas acho que ia me perder porque me deu raiva", comentou Juliano Floss. "Já peguei essa maldade dele desde o começo do programa. Eu sabia que tinha mais. Ele sempre foge do embate. Ele sempre fala m... e sai. Agora ele não se controlou", continuou, sobre Cowboy.

Novas provocações na cozinha e no banheiro

Mesmo após o desabafo, a tensão não cessou. Ana Paula e Cowboy voltaram a se encontrar na cozinha, onde trocaram novos xingamentos. A jornalista acusou o rival de golpe baixo e gritou: "Golpe baixo. Não se fala de coisas externas num jogo que não vale externo", disparou a sister, aos gritos. Cowboy rebateu afirmando: "Você é a mais desumana aqui".

Mais tarde, os dois ainda se provocaram no banheiro. Enquanto o Veterano escovava os dentes no banheiro, Ana Paula ironizou: "Coronel, não esquece de dar um beijinho de boa noite na sua filha, se não o papel de bom moço cai". Cowboy respondeu: "Sério? É mesmo? Seu enredo está bem fraco". "Acho que o seu que está começando a complicar para o seu lado", reagiu a sister.