Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Treta explode no BBB 26 após Cowboy citar pai de Ana Paula e sister se irrita

Discussão entre veteranos envolve família, xingamentos, choro e provocações durante a madrugada após a formação do Paredão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:54

Briga entre Ana Paula e Cowboy no BBB 26
Briga entre Ana Paula e Cowboy no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A rivalidade entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltou a dominar o clima do Big Brother Brasil 26 na madrugada desta segunda-feira (23), após a formação do Paredão. A discussão começou logo depois de Cowboy escapar da berlinda e se espalhou por diferentes ambientes da casa, com troca de ofensas, menção à família, choro e novas provocações ao longo da noite.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 18
Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Comentário envolvendo o pai de Ana Paula inicia a discussão

A confusão teve início durante uma conversa entre Ana Paula e o Líder Jonas Sulzbach. Ao entrar no assunto, Cowboy resolveu provocar a jornalista e disparou: "E você é tão humana, né? A Milena perdeu a Prova do Anjo só para você ver o seu pai. Muito humana você!".

A fala incomodou imediatamente Ana Paula, que se irritou com a menção ao pai.

Gritos, xingamentos e tentativa de confronto

A jornalista foi atrás de Cowboy pela casa aos gritos, ameaçando o rival: "Vem aqui, seu filho da p*ta. Se você falar de novo do meu pai...". O empresário entrou no Quarto Sonho de Voar antes que ela o alcançasse, enquanto Milena, Samira, Leandro e Juliano precisaram contê-la para evitar que a situação saísse do controle.

Chapéu amassado vira novo capítulo da treta

Logo depois, Ana Paula encontrou o chapéu de Cowboy na sala e decidiu amassá-lo. "O chapéu pode, só não pode ele. Gasta no chapéu", sugeriu Milena. Durante o momento de revolta, voltou a gritar: "Fala do meu pai de novo, desgraçado. Você não sabe o que eu estou passando. Quase não entro aqui por causa dele!".

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Cowboy reage e fala em “desumanidade”

Enquanto Alberto conversava com Jordana, Maxiane e Marciele sobre a briga, Jonas Sulzbach chegou ao quarto e mostrou o chapéu amassado do Veterano. Cowboy minimizou o dano e comentou: "Isso aqui é palha, para isso tem remédio. Agora, para a desumanidade dela não tem remédio não".

Ana Paula chora e justifica reação

Mais tarde, no quarto, Ana Paula caiu no choro ao lado de aliados e explicou o motivo de ter se exaltado. Em desabafo, afirmou: "O povo só sabe usar as coisas lá de fora. Eu tenho vida pública lá fora".

Em seguida, falou sobre a situação do pai antes de entrar no reality: "No Réveillon, o meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: 'Eu não vou mais'. [...] Não tinha como eu entrar aqui, meu pai estava praticamente morto", desabafou. Ela foi acolhida por Breno: "Você pode brigar, pode xingar, pode fazer o que você quiser", disse ele. "Mas eu não estou lá", lamentou ela sobre a distância do pai.

"Mas ele está por você. Ele abriu mão de você estar com ele para você estar aqui", aconselhou Breno.

"Eu juro que tive vontade de ir lá cobrá-lo, mas acho que ia me perder porque me deu raiva", comentou Juliano Floss. "Já peguei essa maldade dele desde o começo do programa. Eu sabia que tinha mais. Ele sempre foge do embate. Ele sempre fala m... e sai. Agora ele não se controlou", continuou, sobre Cowboy.

Novas provocações na cozinha e no banheiro

Mesmo após o desabafo, a tensão não cessou. Ana Paula e Cowboy voltaram a se encontrar na cozinha, onde trocaram novos xingamentos. A jornalista acusou o rival de golpe baixo e gritou: "Golpe baixo. Não se fala de coisas externas num jogo que não vale externo", disparou a sister, aos gritos. Cowboy rebateu afirmando: "Você é a mais desumana aqui".

Mais tarde, os dois ainda se provocaram no banheiro. Enquanto o Veterano escovava os dentes no banheiro, Ana Paula ironizou: "Coronel, não esquece de dar um beijinho de boa noite na sua filha, se não o papel de bom moço cai". Cowboy respondeu: "Sério? É mesmo? Seu enredo está bem fraco". "Acho que o seu que está começando a complicar para o seu lado", reagiu a sister.

Ao voltar para o quarto, a jornalista afirmou aos aliados: "Ele não vai ter um minuto de paz. E outra: sai rápido do personagem".

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

Ex-BBB Bil Araújo anuncia que será pai pela primeira vez: 'Maior milagre'

Imagem - Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Jordana revela ter gasto R$ 40 mil em cirurgias plásticas antes do BBB 26; veja antes e depois

Jordana revela ter gasto R$ 40 mil em cirurgias plásticas antes do BBB 26; veja antes e depois

Tags:

Bbb Globo ana Paula Renault Reality Show bbb 26 Bbb26 Alberto Cowboy

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo