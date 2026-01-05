Acesse sua conta
Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Casal venezuelano vivia na ilha espanhola e teve as mortes registradas com poucas horas de diferença

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:12

Os dois morreram no mesmo dia
Os dois morreram no mesmo dia Crédito: Reprodução

Uma tragédia marcou o fim de um relacionamento em Tenerife, a maior das Ilhas Canárias, na Espanha. Orimar Fumero, de 34 anos, e Adrián, de 28, namorados há cerca de dois anos, morreram em acidentes separados envolvendo motos no mesmo dia, com poucas horas de diferença.

Orimar sofreu o acidente no fim da tarde da última sexta-feira (26). Ela pilotava a moto quando teve a visão prejudicada, colidiu com a traseira de um carro e acabou sendo arremessada para a pista, onde foi atingida por um ônibus. A morte foi constatada ainda no local.

Horas depois, Adrián foi informado pelas autoridades sobre a morte da companheira. Mesmo abalado, ele saiu de casa com a intenção de ir até a residência de Orimar para cuidar do cachorro e dos três gatos dela. No trajeto, acabou sendo atingido por um carro em uma rodovia da ilha.

Segundo informações da imprensa local, o motorista envolvido no segundo acidente, um espanhol de 63 anos, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Ele foi preso no local e é investigado por homicídio culposo na direção de veículo, sob suspeita de estar alcoolizado.

Orimar e Adrián eram venezuelanos e emigraram ainda crianças para a Espanha. Nas redes sociais, compartilhavam a rotina juntos, o amor por motos e por animais. Orimar sonhava em cursar Veterinária, mas, por dificuldades financeiras, concluiu apenas a formação como auxiliar. Ela chegou a iniciar Engenharia Química na Universidade de La Laguna, mas precisou interromper os estudos para trabalhar.

A dupla tragédia comoveu moradores de Tenerife e ganhou repercussão nas redes sociais, onde amigos e conhecidos prestaram homenagens ao casal.

