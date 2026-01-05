Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:44
O influenciador Rafa Martins afirmou ter vivido uma experiência extrema durante um processo de reconexão emocional com o pai, com quem não falava havia cerca de oito anos. Segundo ele, a situação ocorreu durante atendimentos ligados à chamada constelação familiar e envolveu uma orientação que gerou forte repercussão nas redes sociais.
Rafa Martins
De acordo com Rafa, durante as sessões foi sugerido que ele se envolvesse intimamente com a madrasta como parte de um suposto processo de “cura” e reaproximação familiar. “Me disseram que isso faria parte do processo de cura e aproximação. Naquele momento, eu acreditei que era o correto a se fazer”, declarou.
O influenciador afirmou que aceitou a orientação por acreditar na proposta espiritual e pelo desejo de resolver conflitos antigos com o pai. “Achei estranho, mas aceitei e segui a orientação. Fiquei com a minha madrasta, teve pegação e meu pai respeitou, na verdade até me incentivou”, relatou.
Segundo Rafa, o distanciamento familiar vinha desde o divórcio dos pais e estava relacionado à dificuldade que ele tinha em aceitar os relacionamentos amorosos do pai. “Acho que porque eu não aceitava as relações amorosas do meu pai desde o divórcio com a minha mãe”, afirmou.
Após o episódio, ele contou que voltou a falar com o pai e que os dois passaram juntos o Natal no Rio de Janeiro. “E realmente deu certo, nos aproximamos e finalmente fizemos as pazes”, disse.
A exposição do caso dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte dos internautas criticou duramente o episódio e questionou os limites éticos do método, outros elogiaram a franqueza do influenciador ao tornar público um relato sensível.
Rafa afirmou que decidiu falar sobre o assunto como forma de alerta. “A minha intenção também é alertar outras pessoas sobre os limites que jamais deveriam ser atravessados, mesmo quando se está em busca de evolução espiritual e reconciliação com a família”, explicou. “Não me arrependo, mas fui ao extremo e acabou acontecendo. Estamos em paz e voltamos a conviver”, concluiu.