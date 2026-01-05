Ator de 'Wicked' morre aos 46 anos: 'Pai mais incrível do universo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:52
O ator da Broadway Bret Hanna-Shuford morreu aos 46 anos após enfrentar um câncer e a linfo-histiocitose hemofagocítica, uma síndrome grave e rara que compromete o sistema imunológico. A informação foi confirmada neste sábado (4) pelo marido do artista, Stephen Hanna-Shuford, por meio das redes sociais.
“É com o coração pesado que compartilhamos a notícia de que, na manhã de hoje (3 de dezembro), nos despedimos do homem, marido e pai mais incrível do universo”, escreveu Stephen. O casal tinha um filho, Maverick.
Bret construiu uma trajetória sólida nos palcos da Broadway. Ele estreou no musical A Bela e a Fera e integrou o elenco de produções consagradas, como A Pequena Sereia e Wicked, onde conquistou reconhecimento do público e da crítica.
Além do teatro musical, o ator também teve passagens pela televisão. No currículo, estão participações em séries como Only Murders in the Building, All My Children e Law & Order: SVU.
A morte de Bret Hanna-Shuford gerou comoção entre colegas de profissão e fãs, que prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o talento, a generosidade e a dedicação do ator à família e à carreira artística.