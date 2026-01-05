Acesse sua conta
Ator de 'Wicked' morre aos 46 anos: 'Pai mais incrível do universo'

Bret Hanna-Shuford teve a morte anunciada pelo marido nas redes sociais e deixa um filho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:52

Morre aos 46 anos Bret Hanna-Shuford, dos musicais 'Wicked' e 'A Pequena Sereia'
Morre aos 46 anos Bret Hanna-Shuford, dos musicais 'Wicked' e 'A Pequena Sereia' Crédito: Reprodução

O ator da Broadway Bret Hanna-Shuford morreu aos 46 anos após enfrentar um câncer e a linfo-histiocitose hemofagocítica, uma síndrome grave e rara que compromete o sistema imunológico. A informação foi confirmada neste sábado (4) pelo marido do artista, Stephen Hanna-Shuford, por meio das redes sociais.

“É com o coração pesado que compartilhamos a notícia de que, na manhã de hoje (3 de dezembro), nos despedimos do homem, marido e pai mais incrível do universo”, escreveu Stephen. O casal tinha um filho, Maverick.

Bret construiu uma trajetória sólida nos palcos da Broadway. Ele estreou no musical A Bela e a Fera e integrou o elenco de produções consagradas, como A Pequena Sereia e Wicked, onde conquistou reconhecimento do público e da crítica.

