Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre dificuldade financeira

Apresentadora contou no Mais Você que passou muitos anos sem conseguir viajar e incentivou o público a não desistir dos próprios sonhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:35

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução | TV Globo

Após o recesso de fim de ano, Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira (5) e se emocionou ao falar sobre um período marcante da própria vida. Durante o programa, exibido pela TV Globo, a apresentadora relembrou as dificuldades financeiras que enfrentou no passado e como isso adiou alguns de seus sonhos.

Ao comentar a importância de viajar e conhecer novos lugares, Ana Maria contou que, por muitos anos, não teve condições financeiras para sequer andar de avião. Segundo ela, quem passa por esse tipo de limitação aprende a dar ainda mais valor às conquistas alcançadas com o tempo.

“Demorei muito tempo pra pegar um avião. Só a gente que passou as dificuldades sabe como a gente valoriza as coisas que não são permitidas”, disse.

A apresentadora destacou que o desejo de viajar parecia distante naquela fase e explicou que precisou se organizar, economizar e buscar trabalhos extras para atingir os objetivos que tinha. O relato veio acompanhado de um conselho direto aos telespectadores, para que não desistam dos próprios planos, mesmo quando a realidade financeira parece impedir.

O assunto surgiu enquanto o programa mostrava imagens da viagem recente feita por Ana Maria ao lado do marido, Fábio Arruda, para Nova York, nos Estados Unidos, no fim do ano. A experiência serviu de gancho para a apresentadora reforçar que sonhos podem ser realizados com planejamento, persistência e paciência.

Ao longo da conversa, Ana Maria incentivou o público a estabelecer metas, criar uma reserva financeira e procurar alternativas para complementar a renda, sempre com foco em alcançar aquilo que faz sentido para cada pessoa. O momento emocionou parte da audiência e repercutiu nas redes sociais.

ana Maria Braga

