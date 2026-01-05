Acesse sua conta
VÍDEO: Wagner Moura ironizar premiação ao anunciar Melhor Filme no Critics Choice Awards e viraliza

Ator apresentou a principal categoria ao lado de Kleber Mendonça Filho e fez piada sobre o rótulo de “filme estrangeiro”

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:52

Wagner Moura Crédito: Reprodução

Wagner Moura virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após uma participação bem-humorada no Critics Choice Awards, realizado na noite deste domingo (4). O ator subiu ao palco ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho para anunciar a categoria de Melhor Filme, a mais importante da cerimônia.

Durante a apresentação, Wagner arrancou risadas da plateia ao ironizar a forma como produções fora do eixo Estados Unidos e Europa costumam ser classificadas nas grandes premiações. “Agora, é uma honra apresentar a categoria de Melhor Filme”, iniciou Kleber. Na sequência, Wagner completou: “Ou, como chamamos no Brasil, Melhor Filme Estrangeiro”, provocando gargalhadas e aplausos no teatro.

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas elogiando o tom crítico e bem-humorado do ator ao tocar em um debate antigo sobre a centralização do cinema mundial nas premiações norte-americanas.

A cerimônia já havia sido marcada por outro momento de destaque para o Brasil, com a entrega antecipada do prêmio de Melhor Filme Internacional para o longa O Agente Secreto, reforçando a presença brasileira na edição deste ano.

A participação de Wagner Moura foi vista como simbólica por fãs e críticos, unindo humor, crítica cultural e representatividade em um dos palcos mais relevantes do cinema internacional.

Tags:

Wagner Moura

