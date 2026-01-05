FAMOSOS

Ivete Sangalo se convida para casamento de influenciadora durante show: 'Vou ficar xatchiada'

Momento aconteceu durante o Festival da Virada, em Salvador

Ivete Sangalo se convida para casamento de influenciadora Camila Cerqueira durante show Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem estava curtindo a virada do ano em Salvador ganhou, além do show, um momento daqueles que só Ivete Sangalo sabe entregar. Durante sua apresentação no Festival Virada Salvador, a cantora simplesmente se convidou, em alto e bom som, para o casamento da influenciadora Camila Cerqueira.

A cena aconteceu durante o show mais aguardado da noite. Ivete Sangalo voltou a comandar a contagem regressiva do Ano-Novo no Festival Virada Salvador e foi a responsável por dar as boas-vindas a 2026, diante de uma Arena O Canto da Cidade completamente lotada, na Boca do Rio.

Tudo começou quando Ivete, do palco, soltou de forma espontânea: “Eu quero ir pro seu casamento, viu! Irmã gêmea”.

Camila, que estava na plateia, registrou o momento e compartilhou o vídeo nas redes com a legenda cheia de bom humor: "Mainha, você tá mais confirmada que o Varãooooo!!! E ainda me solta um ‘minha irmã gêmea'. Aí eu não durmo nunca mais na vida!"

A influenciadora ainda contou que juntou o áudio do próprio celular com um trecho da gravação oficial do YouTube para conseguir ouvir tudo direitinho. Foi aí que veio o complemento da história: Ivete reforçou o recado e avisou, sem rodeios, que quer convite formal: "Se não mandar o convite, vou ficar xatchiada", respondeu a cantora nos comentários.

A baiana não liderava a virada desde a passagem de 2023 para 2024 e reassumiu o posto em grande estilo. Terceira atração da noite, ela subiu ao palco logo após Xanddy Harmonia e Jorge & Mateus, sendo recebida sob forte empolgação do público.

Antes da contagem final, Ivete agradeceu à cidade: “Agradecer a Deus pelo amor dessa cidade, desse povo, pelo carinho e, acima de tudo, pelo respeito e pela maneira como vocês conduzem minha carreira.”

Após os fogos, a cantora ainda deixou uma mensagem cheia de axé e consciência: “Que a gente tenha mais cuidado com o outro, com o lugar que a gente vive, com esse planeta, com a nossa alma. Que esse ano novo chegue com muito axé.”

Nas redes sociais, Camila conquistou o público ao mostrar, com humor, as famosas "pérolas de Salvador", situações inusitadas que só quem é soteropolitano entende, fazem sucesso, especialmente durante o Carnaval.