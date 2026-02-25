MATTEL ADVENTURE PARK

Empresa dona da Barbie e do Hot Wheels anuncia parque de diversões para competir com Disney e Universal

Novo parque em Kissimmee trará experiências imersivas com marcas icônicas

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:30

Saiba como a Hot Wheels e a Barbie vão ganhar vida em atrações de Orlando Crédito: Divulgação/Mattel

E se você pudesse trocar os brinquedos da sua prateleira por uma experiência imersiva no mundo de Barbie e Hot Wheels? A nova aposta da Mattel traz essa nostalgia para o mundo real.

A fabricante de brinquedos já recebeu o sinal verde para começar as obras em Orlando, na Flórida (EUA). A proposta foca em experiências temáticas baseadas em franquias populares da marca global.

Conforto térmico em pavilhão climatizado

O Mattel Wonder Indoor Waterparks resolve os problemas climáticos comuns da região. A cobertura especial permite que o lazer continue mesmo sob calor extremo e fortes tempestades.

Dessa forma, o público aproveita as piscinas sem risco de interrupções por raios. O espaço interno possui climatização total para enfrentar o sol da tarde.

Proximidade com outros destinos de compras

O empreendimento ocupará um terreno estratégico na famosa State Road 535. A localização facilita o deslocamento de quem está hospedado perto da Disney.

Assim, as famílias conseguem encaixar um "dia Mattel" em seus roteiros apertados. O complexo também fica a uma curta distância de carro de shoppings importantes como o Lake Buena Vista Factory Stores.

Atração da Barbie

A Barbie Beach House utilizará recursos visuais avançados para encantar os visitantes. O Dream Closet Experience utiliza tecnologia holográfica para mostrar looks da personagem.

Da mesma forma, o Flying Theater proporciona uma imersão completa na marca. O restaurante temático no terraço complementa o passeio com gastronomia criativa e rosa.

Brinquedo da Hot Wheels

A montanha-russa Hot Wheels Twin Mill Racer simula as famosas pistas laranjas. O carrinho percorre trilhos sinuosos que lembram os brinquedos da vida real.

Inclusive, a atração combina partes dentro e fora do edifício principal. A sensação de velocidade atende aos pedidos dos turistas que buscam fortes emoções.

Portfólio rico da Mattel

O projeto protocolado descreve um "resort comercial turístico" focado em marcas globais.

Dona de brinquedos como UNO, Masters of the Universe, Polly Pocket, Monster High, Matchbox e Barney, a Mattel possui um rico portfólio que pode virar atração no novo parque.