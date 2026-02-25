Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa dona da Barbie e do Hot Wheels anuncia parque de diversões para competir com Disney e Universal

Novo parque em Kissimmee trará experiências imersivas com marcas icônicas

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:30

Saiba como a Hot Wheels e a Barbie vão ganhar vida em atrações de Orlando
Saiba como a Hot Wheels e a Barbie vão ganhar vida em atrações de Orlando Crédito: Divulgação/Mattel

E se você pudesse trocar os brinquedos da sua prateleira por uma experiência imersiva no mundo de Barbie e Hot Wheels? A nova aposta da Mattel traz essa nostalgia para o mundo real.

A fabricante de brinquedos já recebeu o sinal verde para começar as obras em Orlando, na Flórida (EUA). A proposta foca em experiências temáticas baseadas em franquias populares da marca global.

Mattel Wonder Indoor Waterpark

Mattel Wonder Indoor Waterpark ficará em Orlando por Divulgação
Mattel Wonder Indoor Waterpark ficará em Orlando por Divulgação
Mattel Wonder Indoor Waterpark ficará em Orlando por Divulgação
1 de 3
Mattel Wonder Indoor Waterpark ficará em Orlando por Divulgação

Conforto térmico em pavilhão climatizado

O Mattel Wonder Indoor Waterparks resolve os problemas climáticos comuns da região. A cobertura especial permite que o lazer continue mesmo sob calor extremo e fortes tempestades.

Dessa forma, o público aproveita as piscinas sem risco de interrupções por raios. O espaço interno possui climatização total para enfrentar o sol da tarde.

Proximidade com outros destinos de compras

O empreendimento ocupará um terreno estratégico na famosa State Road 535. A localização facilita o deslocamento de quem está hospedado perto da Disney.

Assim, as famílias conseguem encaixar um "dia Mattel" em seus roteiros apertados. O complexo também fica a uma curta distância de carro de shoppings importantes como o Lake Buena Vista Factory Stores.

Leia mais

Imagem - Faculdades particulares vão proibir celulares em salas de aula da graduação e da pós

Faculdades particulares vão proibir celulares em salas de aula da graduação e da pós

Imagem - Jovem procura rara 'ave-fantasma', conhecida pela camuflagem quase impossível de achar e canto assustador

Jovem procura rara 'ave-fantasma', conhecida pela camuflagem quase impossível de achar e canto assustador

Imagem - Pare de acreditar que existe a pressão arterial ideal: médicos dizem o que levar em conta pra saber se você tem hipertensão

Pare de acreditar que existe a pressão arterial ideal: médicos dizem o que levar em conta pra saber se você tem hipertensão

Atração da Barbie

A Barbie Beach House utilizará recursos visuais avançados para encantar os visitantes. O Dream Closet Experience utiliza tecnologia holográfica para mostrar looks da personagem.

Da mesma forma, o Flying Theater proporciona uma imersão completa na marca. O restaurante temático no terraço complementa o passeio com gastronomia criativa e rosa.

Brinquedo da Hot Wheels

A montanha-russa Hot Wheels Twin Mill Racer simula as famosas pistas laranjas. O carrinho percorre trilhos sinuosos que lembram os brinquedos da vida real.

Inclusive, a atração combina partes dentro e fora do edifício principal. A sensação de velocidade atende aos pedidos dos turistas que buscam fortes emoções.

Portfólio rico da Mattel

O projeto protocolado descreve um "resort comercial turístico" focado em marcas globais.

Dona de brinquedos como UNO, Masters of the Universe, Polly Pocket, Monster High, Matchbox e Barney, a Mattel possui um rico portfólio que pode virar atração no novo parque.

Consequentemente, o destino se torna atrativo para visitantes de todas as idades.

Mais recentes

Imagem - Após ser internada, Ivete Sangalo surge com rosto ferido e explica estado de saúde: 'Caí com tudo'

Após ser internada, Ivete Sangalo surge com rosto ferido e explica estado de saúde: 'Caí com tudo'
Imagem - Ivete Sangalo é internada em Salvador após mal-estar; saiba estado de saúde

Ivete Sangalo é internada em Salvador após mal-estar; saiba estado de saúde
Imagem - Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

MAIS LIDAS

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
01

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
02

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’
03

Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
04

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos