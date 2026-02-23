Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faculdades particulares vão proibir celulares em salas de aula da graduação e da pós

Decisão acompanha movimento já adotado por outras instituições e reacende o debate sobre atenção, desempenho acadêmico e o uso de tecnologia no ensino superior

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:00

Ver vídeos curtos no celular cansa mais os olhos
Ver vídeos curtos no celular cansa mais os olhos Crédito: Shutterstock

Duas das maiores escolas de negócios do País anunciaram uma decisão que levantou o debate acerca do uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Insper proibiram o uso de celulares durante as aulas de seus cursos.

A palavra foi dada com base em indícios e hipóteses de que o uso dos aparelhos esteja deixando os estudantes mais dispersos e com dificuldade de aprendizado.

Mas existe a grande pergunta que todos fazem: será que a não utilização dos celulares pode afetar a experiência em sala de aula?

Celulares

Aparelho celular por Shutterstock
Telefone da Samsung por Shutterstock
Celular por Shutterstock
Celular por Shutterstock
1 de 4
Aparelho celular por Shutterstock

Os impactos da proibição

O impacto causado pelo uso de celulares em sala de aula é de proporções inesperadas.

Segundo um estudo desenvolvido em 2024 por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e de Copenhague na Dinamarca, buscou demonstrar o impacto de medidas como as adotadas pelas faculdades brasileiras na prática.

Com a participação de aproximadamente 17 mil alunos de universidades indianas, os cientistas dividiram os estudantes em dois grupos.

Em um, o acesso ao celular era irrestrito, enquanto no outro os celulares eram coletados obrigatoriamente em todo início de aula.

Ao fim da pesquisa, que monitorou os boletins e comportamento dos jovens, os autores do estudo notaram que a medida apresentou resultados positivos.

Foi constatado que no grupo sem o celular houve uma melhora no desempenho das avaliações, sobretudo em grupos de alunos com baixas notas, ingressantes e estudantes de humanas.

Proibição nas escolas

No início do ano passado, o Governo Federal adotou uma medida semelhante valendo para o ensino básico. Segundo a Lei 15.100/2025, é dever do colégio aderir ao recolhimento dos celulares dos alunos durante as aulas.

O decreto também gerou polêmicas e resistência por parte de alguns jovens e seus responsáveis. Entretanto, a medida se mantém em vigência atualmente.

Com a proibição no ensino superior, a medida apresenta resultados positivos para o aprendizado. Em um levantamento feito pela Frente Parlamentar Mista da Educação, 83% dos estudantes brasileiros passaram a prestar mais atenção aos conteúdos sem o celular.

Leia mais

Imagem - O motivo que leva comissários de voo a sentarem sobre as mãos no avião pode assustar

O motivo que leva comissários de voo a sentarem sobre as mãos no avião pode assustar

Imagem - Estudo mostra a relação entre duas xícaras de café e o risco de demência

Estudo mostra a relação entre duas xícaras de café e o risco de demência

Imagem - O truque dos chefs que molham o papel manteiga antes de usar

O truque dos chefs que molham o papel manteiga antes de usar

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos

Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos
Imagem - 3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)

3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)
Imagem - Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026