O truque dos chefs que molham o papel manteiga antes de usar

Agência Correio
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:00
Pode parecer um truque estranho à primeira vista, mas molhar o papel manteiga antes de usá-lo na cozinha virou um hábito comum entre chefs e confeiteiros. A técnica é simples, rápida e ajuda, e muito, na hora de forrar formas e assadeiras.
O papel manteiga seco costuma ser rígido e “teimoso”: ele insiste em voltar ao formato original, cria ondulações e, muitas vezes, se solta das laterais da forma. Isso pode atrapalhar o preparo, principalmente em receitas delicadas ou em formas redondas e fundas.
Papel alumínio - aliado na cozinha
Quando é umedecido, porém, o papel muda completamente de comportamento. Ele fica mais macio, flexível e fácil de moldar, se adaptando melhor ao formato da assadeira.
A principal vantagem é a aplicação perfeita. O papel manteiga úmido adere melhor às paredes da forma, inclusive em superfícies curvas, como formas de bolo, tortas e muffins. Com isso, ele:
Além disso, um bom encaixe reduz marcas indesejadas nos alimentos e deixa o acabamento mais bonito.
Outro benefício importante é a distribuição de calor. Quando o papel não está bem ajustado, podem se formar pequenas “bolsas” de ar entre a forma e o alimento. Mesmo sendo algo sutil, isso pode afetar o cozimento, especialmente em altas temperaturas.
Com o papel bem moldado à forma, o calor se espalha de maneira mais uniforme, diminuindo as chances de:
Isso é especialmente importante em preparações delicadas, como bolos, tortas e assados mais sensíveis.
O papel manteiga úmido acompanha curvas, cantos e inclinações com muito mais facilidade. Ele funciona melhor em:
E o melhor: depois de colocado, ele tende a permanecer no lugar.
A técnica leva só alguns segundos: