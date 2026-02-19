CULINÁRIA

O truque dos chefs que molham o papel manteiga antes de usar

Truque simples deixa o papel mais flexível, melhora o encaixe na forma e ajuda a garantir um cozimento mais uniforme.

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:00

Técnica rápida usada por chefs evita que o papel se solte da assadeira e facilita o preparo de receitas delicadas Crédito: (Foto: Freepik)

Pode parecer um truque estranho à primeira vista, mas molhar o papel manteiga antes de usá-lo na cozinha virou um hábito comum entre chefs e confeiteiros. A técnica é simples, rápida e ajuda, e muito, na hora de forrar formas e assadeiras.

O papel manteiga seco costuma ser rígido e “teimoso”: ele insiste em voltar ao formato original, cria ondulações e, muitas vezes, se solta das laterais da forma. Isso pode atrapalhar o preparo, principalmente em receitas delicadas ou em formas redondas e fundas.

Quando é umedecido, porém, o papel muda completamente de comportamento. Ele fica mais macio, flexível e fácil de moldar, se adaptando melhor ao formato da assadeira.

Melhor encaixe na forma

A principal vantagem é a aplicação perfeita. O papel manteiga úmido adere melhor às paredes da forma, inclusive em superfícies curvas, como formas de bolo, tortas e muffins. Com isso, ele:

Fica firme no lugar

Não cria dobras rígidas

Não corre o risco de se soltar durante o preparo

Evita ficar próximo demais das resistências do forno

Além disso, um bom encaixe reduz marcas indesejadas nos alimentos e deixa o acabamento mais bonito.

Cozimento mais uniforme

Outro benefício importante é a distribuição de calor. Quando o papel não está bem ajustado, podem se formar pequenas “bolsas” de ar entre a forma e o alimento. Mesmo sendo algo sutil, isso pode afetar o cozimento, especialmente em altas temperaturas.

Com o papel bem moldado à forma, o calor se espalha de maneira mais uniforme, diminuindo as chances de:

Bordas queimadas

Partes cruas ou mal assadas

Cozimento irregular

Isso é especialmente importante em preparações delicadas, como bolos, tortas e assados mais sensíveis.

Mais fácil de moldar

O papel manteiga úmido acompanha curvas, cantos e inclinações com muito mais facilidade. Ele funciona melhor em:

Formas pequenas ou individuais

Formas de muffin

Assadeiras fundas

Preparações como peixes, legumes recheados e tortas

E o melhor: depois de colocado, ele tende a permanecer no lugar.

Um truque rápido de fazer