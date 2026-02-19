CURIOSIDADES

O motivo que leva comissários de voo a sentarem sobre as mãos no avião pode assustar

Postura é treinada e usada nas fases críticas do voo para reduzir lesões e garantir reação rápida em emergências

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:10

Protocolo de segurança possui diversas coisas que nem passam pela mente do público Crédito: Pexels

Se você já pegou um voo, pode já ter reparado em um comportamento incomum nos comissários de bordo durante os pousos e as decolagens. O gesto de se sentar ereto em cima de suas mãos, mas você sabe o que isso significa?

Pode parecer apenas um detalhe, mas essa posição é padronizada e faz parte do protocolo internacional de segurança área. Um gesto criado para garantir reação imediata em caso de emergência e reduzir riscos.

Qual o significado da posição?

Para a equipe, cada movimento é parte de um treinamento cuidadosamente planejado e essa é considerada uma posição de segurança.

Portanto, nas chamadas fases críticas do vôo eles seguem um passo-a-passo: sentar eretos nos bancos auxiliares, afivelar o cinto, plantar os pés firmemente contra o solo e posicionar as mãos entre as coxas ou entre o banco e o glúteo.

“A postura estabiliza o corpo, minimiza o risco de lesões em caso de movimento brusco ou turbulência”, afirmou Katherine Drossos, comissária e supervisora de voo em entrevista ao Travel + Leisure, “além de que, ela garante que as mãos estejam imediatamente disponíveis para intervir caso seja necessária uma evacuação ou ação de segurança.”

Fases críticas do voo

Para manter a aviação como o modal de transporte mais seguro do mundo, existe um protocolo internacional que define diversas regras e condutas, e dentre elas existem as definições das fases críticas do voo.

Essas fases críticas incluem a decolagem e o pouso, mas também turbulências, e é durante esses períodos que a posição é aplicada, deixando os profissionais como gatilhos prontos para operar em qualquer sinal de perigo.

Apesar de aparentemente imóveis, eles estão hiperativos, ao revisar protocolos de segurança mentalmente, conferir saídas de emergência e localizar equipamentos de segurança espacialmente.

Papel da tripulação durante emergências

Apesar de frequentemente serem vistos quase como garçons nos aviões, os comissários são profissionais de segurança por excelência.

Algumas das suas competências incluem: primeiros socorros, combate a incêndio e gerenciamento de pessoas em situações de crise.

O que o público deve fazer durante as fases críticas?