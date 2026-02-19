Estudo mostra a relação entre duas xícaras de café e o risco de demência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:00
O café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil por causa do sabor forte e do efeito estimulante que ajuda a começar o dia.
Nos últimos anos, porém, a bebida passou a ser olhada também como possível aliada da saúde do cérebro.
Não se trata de interpretar o café como um remédio, mas entender melhor o que ele pode acrescentar ao cuidado com a mente.
Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA) em fevereiro analisou quase 132 mil participantes durante décadas.
Os pesquisadores observaram que quem bebia duas a três xícaras por dia apresentava menor probabilidade de desenvolver demência.
Cerca de 11 mil pessoas do grupo acompanhado receberam o diagnóstico nesse período.
Mesmo assim, os consumidores mais regulares de café tiveram risco aproximadamente 18% menor, embora os próprios autores deixem claro que a pesquisa mostra associação, não causa direta.
Durante muito tempo o café foi tratado com desconfiança, mas trabalhos recentes apontam possíveis benefícios.
Substâncias presentes na bebida podem reduzir estresse oxidativo e inflamação, dois processos ligados ao envelhecimento cognitivo.
A cafeína também parece melhorar a sensibilidade à insulina, o que ajuda a diminuir o risco de diabetes tipo 2, condição associada à demência.
“Nossos resultados são consistentes com estudos anteriores que relataram associações protetoras entre o consumo de cafeína e o declínio cognitivo”, afirmam os autores ao jornal espanhol El País.
Pesquisadores lembram que os benefícios não crescem automaticamente com o aumento do consumo.
O neurologista David Pérez acrescenta que as melhorias observadas são modestas e não transformam o desempenho mental de quem bebe café.
Ele alerta ainda que ultrapassar duas ou três xícaras por dia não traz ganhos adicionais. Pelo contrário, o excesso pode causar insônia, ansiedade, tremores e taquicardia.
Durante o estudo, os benefícios não foram observados nas pessoas que optaram apenas por versões descafeinadas da bebida.
Por esse motivo, os cientistas acreditam que a cafeína seja a principal responsável pela proteção da bebida em relação ao cérebro.
A forma de preparo também altera o resultado final, pois a adição de açúcar ou cremes reduz as propriedades benéficas naturais. A orientação é sempre dar preferência ao café preto e sem açúcar.
Vale lembrar que o consumo da bebida deve fazer parte de um conjunto de escolhas saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada no dia a dia.
Especialistas também apontam que o risco de declínio cognitivo tende a ser menor quando a pessoa mantém interações sociais frequentes e se dedica a hobbies que estimulam as conexões cerebrais.
