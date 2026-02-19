NOVELA DAS 6

Celso declara amor a Estela e clima esquenta em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (19)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) Crédito: Reprodução/TV Globo

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, o capítulo de Êta Mundo Melhor! desta quinta-feira (19) promete mexer com o coração do público do início ao fim.

Candinho mostra que é capaz de tudo por Dita. Desesperado para tirá-la da prisão, ele promete atender ao desejo de Zulma caso ela consiga libertar a jovem. A proposta, no entanto, levanta suspeitas e deixa no ar a pergunta: até onde essa negociação pode ir?

E como se não bastasse a tensão, o delegado permite que Candinho passe a noite com Dita na cela. O momento deve ser carregado de emoção, trazendo um respiro de carinho em meio ao caos.

Enquanto isso, o clima também esquenta no campo amoroso. Celso decide abrir o coração e diz a Estela que ainda a ama. A declaração promete abalar estruturas e reacender sentimentos que pareciam mal resolvidos. Ao mesmo tempo, Túlio desabafa com Tamires sobre o medo de perder Estela, mostrando que o triângulo está longe de chegar ao fim.

Ernesto, por sua vez, tenta convencer Padre Lucas de que deseja mudar de vida e se tornar uma pessoa melhor. Mas Candinho não se deixa levar facilmente e desconfia das intenções do rival.

Lourival e Francine embarcam para o Rio de Janeiro para cumprir a turnê de Doris River. Já Sônia e Manoela comemoram o sucesso de Quincas e Quinzinho, enquanto as crianças têm uma ideia criativa para facilitar a própria adoção.

Para completar, Ivonete aparece de surpresa na pensão de Manoela e deixa Asdrúbal em completo desespero. E como se não bastasse, Zulma volta a procurar Candinho, prometendo mais tensão nos próximos capítulos.